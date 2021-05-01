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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

درجات الحرارة المتوقعه اليوم السبت 1-5-2021

درجات الحرارة
درجات الحرارة

استعرض برنامج "8 الصبح " المذاع على قناة "دي إم سي"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 1-5 2021، في القاهرة والمحافظات.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد طقس مرتفع في درجات الحرارة وذلك على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، بينما يكون الطقس ليلا مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد.

 

وننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم على النحو التالي:

القاهرة الصغرى 21 والعظمى 36

شبين الكوم الصغرى 21 والعظمى 37

طنطا الصغرى 21 والعظمى 36

دمنهور الصغرى 20 والعظمى 35

الإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 31

بلطيم الصغرى 20 العظمى 31

مطروح الصغرى 19 والعظمى 32

السلوم الصغرى 18 والعظمى 35

سيوة الصغرى 22 والعظمى 34

بورسعيد الصغرى 20 العظمى 32

دمياط الصغرى 19 والعظمى 31

الزقازيق الصغرى 21 والعظمى 37

الاسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 37

السويس الصغرى 21 والعظمى 37
 

العريش الصغرى 20 والعظمى 31

 

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