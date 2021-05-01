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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

شفاء باسم ياخور بعدما تدهورت حالته

قاتل الفيروس في صمت.. تفاصيل معاناة باسم ياخور مع كورونا

باسم ياخور
باسم ياخور

نشر الفنان السوري باسم ياخور، صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهر فيها خلال وجوده بأحد مستشفيات العزل، لتلقي العلاج من فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19، ليفاجئ أصدقاءه ومحبيه برحلة معاناته مع الفيروس بعدما شفي منه مؤخرًا. 

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وظهر باسم ياخور، في الصورة، وهو يتلقى جلسة تنفس بأنبوب أكسجين، وحمل رسالة شكر لكل من سانده في هذه الوعكة الصحية، التي تكتم عن تفاصيلها، إذ علق: «من قلبي شكرا لوقفتكم معي.  وشكر كبير للصديق والأخ  Rami Shadideh لولاك يمكن ماكنت اليوم موجود». 

وحول رحلة معاناة باسم ياخور، مع فيروس كورونا، كشف الصحفي السوري أحمد الدرع، أن النجم كانت حالته حرجة، لكنه قرر أن يقاتل الفيروس في صمت حتى لا يزعج محبيه، ولكنه قرر أن يكشف القصة بعدما انتصر على الفيروس القاتل. 

 

تفاصيل معاناة باسم ياخور مع كورونا

وكتب أحمد الدرع -عبر فيسبوك- راصدًا رحلة ومعاناة باسم ياخور مع فيروس كورونا المستجد: «كنت قد نشرت منذ حوالي أربعة ايام.. عن صديقي النجم الذي يعاني من الوباء بصمت وحيدا رافضا بشكل قاطع ان يعرف اي احد لكي لا ينقل العدوى لاحد من أصدقائه... اليوم اعلن الصديق الغالي #باسم_ياخور عن اصابته بالوباء بعد ان تحسنت حالته... باسم عانى كثيرا جدا بصمت خوفا على من يحبهم... قاتل المرض الشرس وحيدا وانتصر عليه بعزيمته القوية».

وتابع الدرع: «من يعرف كم عانى باسم وصبر وتحمل.. سيعرف جيدا اننا امام نجم وانسان و مقاتل ورجل بكل معنى الكلمة...
الحمد لله ع سلامتك يا صديقي... احترمت الامانة وما حكيت لحدا... انت اليوم اعلنت والف الحمد لله على سلامتك... غيمة ومرقت». 

 

أعمال باسم ياخور

وشارك باسم ياخور في بطولة عشرات المسلسلات العربية، أبرزها "العراب ومذكرات عشيقة سابقة والمرافعة وعلاقات خاصة وجلسات نسائية والولادة من الخاصرة وزمن الخوف".
ولم يقدم بالسينما المصرية سوى فيلم "خليج نعمة" وشارك غادة عادل وأحمد فهمي بطولته، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا.
ويعرض حاليًا برنامج "أكلناها" الذى يدخل قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة في مصر، رغم أن البرنامج لا يعتمد على الضيوف المصريين.

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