الدول العربية تستحوذ على 57% من صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الربع الأول

استحوذت الدول العربية على 57% من قيمة صادرات مصر من الصناعات الغذائية خلال الربع الأول من 2021، لتتصدر قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية بقيمة 561 مليون دولار مع نموها بنسبة 11% عن قيمتها المحققة خلال الربع الأول من 2020.



وتأتي دول الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية بقائمة المجموعات الدولية بقيمة 152 مليون دولار محقق نسبة نمو 24% وتمثل 16% من إجمالي قيمة صادرات مصر من الصناعات الغذائية خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2021، وفقا لتقرير المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

وبلغت قيمة صادرات الصناعات الغذائية إلى الدول الافريقية غير العربية نحو 77 مليون دولار وتمثل 8% من إجمالي الصادرات بالرغم من تراجعها 17%، وللولايات المتحدة الامريكية نحو 48 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات مع نمو قدره 24%، ولباقي المجموعات الدولية نحو 139 مليون دولار والتي تمثل 14% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة بنمو 7%.



وتستحوذ 10 دول ” السعودية، الأردن، ليبيا، امريكا، السودان، الجزائر، المغرب، ايطاليا، فلسطين، لبنان” على 49% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية بقيمة 480 مليون دولار خلال الربع الأول من 2021.



وتعد المملكة العربية السعودية أكبر مستورد للصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من ” يناير-مارس 2021″، حيث تأتي في المركز الأول بقيمة صادرات 84 مليون دولار بالرغم من تراجعا بنسبة 2% خلال نفس الفترة من 2020، يليها الأردن بقيمة 59 مليون دولار بنمو 42%.

وسجلت قيمة صادرات الصناعات الغذائية إلى ليبيا نحو 58 مليون دولار بنمو 4%، وللسودان نحو 47 مليون دولار بنمو 92%، وللجزائر نحو 45 مليون دولار بتراجع 5%، وللمغرب نحو 39 مليون دولار بنمو 49%، ولإيطاليا نحو 37 مليون دولار بنمو 34% ، ولفلسطين نحو 32 مليون دولار بنمو 29%، وفى المركز العاشر لبنان بقيمة 31 مليون دولار وبنمو 79%.



واحتلت السودان قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في صادرات مصر من الصناعات الغذائية خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 بقيمة زيادة في الصادرات 23 مليون دولار، يليها الصين بقيمة صادرات 24 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 18 مليون دولار.

وارتفعت صادرات الصناعات الغذائية إلى الأردن بقيمة 17 مليون دولار، وللبنان بقيمة 14 مليون دولار، وللمغرب بزيادة 13 مليون دولار، لسوريا بزيادة 11 مليون دولار لتبلغ 29 مليون دولار.

وزادت قيمة صادرات مصر من الصناعات الغذائية إلى ألمانيا بنحو 10 مليون دولار لتحقق 28 مليون دولار، ولإيطاليا بنحو 9 ملايين دولار، ولأمريكا بنحو 9 ملايين دولار، ولروسيا بنحو 9 ملايين دولار لتبلغ 21 مليون دولار.