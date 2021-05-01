عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدول العربية تستحوذ على 57% من صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الربع الأول

صدى البلد

استحوذت الدول العربية على 57% من قيمة صادرات مصر من الصناعات الغذائية خلال الربع الأول من 2021، لتتصدر قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية بقيمة 561 مليون دولار مع نموها بنسبة 11% عن قيمتها المحققة خلال الربع الأول من 2020.


وتأتي دول الاتحاد الأوروبي  في المرتبة الثانية بقائمة المجموعات الدولية بقيمة 152 مليون دولار محقق نسبة نمو 24% وتمثل 16% من إجمالي قيمة صادرات مصر من الصناعات الغذائية خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2021، وفقا لتقرير المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

الموالح في المقدمة.. صادرات مصر الزراعية تتخطى 2.7 مليون طن

صادرات مصر من الصناعات الغذائية تحقق 977 مليون دولار خلال الربع الأول من 2021

وبلغت قيمة صادرات الصناعات الغذائية إلى الدول الافريقية غير العربية نحو 77 مليون دولار وتمثل 8% من إجمالي الصادرات بالرغم من تراجعها 17%، وللولايات المتحدة الامريكية نحو 48 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات مع نمو قدره 24%، ولباقي المجموعات الدولية نحو 139 مليون دولار والتي تمثل 14% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة بنمو 7%.


وتستحوذ 10 دول ” السعودية، الأردن، ليبيا، امريكا، السودان، الجزائر، المغرب، ايطاليا، فلسطين، لبنان” على 49% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية بقيمة 480 مليون دولار خلال الربع الأول من 2021.


وتعد المملكة العربية السعودية أكبر مستورد للصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من ” يناير-مارس 2021″، حيث تأتي في المركز الأول بقيمة صادرات 84 مليون دولار بالرغم من تراجعا بنسبة 2% خلال نفس الفترة من 2020، يليها الأردن بقيمة 59 مليون دولار بنمو 42%.

وسجلت قيمة صادرات الصناعات الغذائية إلى ليبيا نحو 58 مليون دولار بنمو 4%، وللسودان نحو 47 مليون دولار بنمو 92%، وللجزائر نحو 45 مليون دولار بتراجع 5%، وللمغرب نحو 39 مليون دولار بنمو 49%، ولإيطاليا نحو 37 مليون دولار بنمو 34% ، ولفلسطين نحو 32 مليون دولار بنمو 29%، وفى المركز العاشر لبنان بقيمة 31 مليون دولار وبنمو 79%.


واحتلت السودان قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في صادرات مصر من الصناعات الغذائية خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 بقيمة زيادة في الصادرات 23 مليون دولار، يليها الصين بقيمة صادرات 24 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 18 مليون دولار.

وارتفعت صادرات الصناعات الغذائية إلى الأردن بقيمة 17 مليون دولار، وللبنان بقيمة 14 مليون دولار، وللمغرب بزيادة 13 مليون دولار، لسوريا بزيادة 11 مليون دولار  لتبلغ 29 مليون دولار.

وزادت قيمة صادرات مصر من الصناعات الغذائية إلى ألمانيا بنحو 10 مليون دولار لتحقق 28 مليون دولار، ولإيطاليا بنحو 9 ملايين دولار، ولأمريكا بنحو 9 ملايين دولار، ولروسيا بنحو 9 ملايين دولار لتبلغ 21 مليون دولار.

 

الاتحاد الأوروبي صادرات صادرات مصر الدول العربية المجلس التصديرى للصناعات الغذائية الصادرات الغذائية التصديري للصناعات الغذائية

موضوعات متعلقة

التصديرى للصناعات الغذائية: مصر تصدر خمائر لأوغندا بـ 1.3 مليون دولار

التصديري للغذائية يعتزم تنظيم بعثة ترويجية لأوغندا بمشاركة 15 شركة.. نهاية مايو المقبل

صادرات الصناعات الغذائية المصرية لأوغندا تسجل 100 مليون دولار خلال 7 سنوات

ترشيحاتنا

يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات..الأهلي يحتفل بـ وضع حجر أساس النادي

وزير الرياضة: وضع حجر أساس إستاد الأهلي إنجاز كبير

الخطيب يكشف مراحل الحصول على موافقات إنشاء استاد الأهلي

الصحة : توفير 14 مليون جرعة من لقاح سبوتنك وجونسون

وزير النقل يعلن موعد افتتاح أول مرحلتين من القطار الكهربائي ..صور

الخطيب: الرئيس السيسي يدعم التنمية الرياضية.. والأهلي يعيش مرحلة تاريخية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إصابتها بفيروس كورونا.. تعرف على تطورات حالة المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد

خروج قطار "المنصورة - دمياط" عن القضبان بكفر سعد دون خسائر في الأرواح

الست بتنزل هنا علشان تحمل.. حكاية حفرة الشيخ سلطان بالأقصر ..صور وفيديو

الهند ابتدت كدا..عمرو أديب ينفعل من فيديو لـ تكدس مواطنين بـ الحسين

مصادر مقربة من الفريق أحمد شفيق تكشف حقيقة وفاته

قصف جوي مجهول يستهدف مدينة جدة السعودية

الصحة تكشف عن مشروبات تحمي من فيروس كورونا

الخطيب يوجه رسالة شكر لـ جماهير الأهلي ويكشف عن مصدر تمويل استاد النادي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة النقيب مصطفى خليل ضابط مباحث كرداسة عقب إصابته بأزمة قلبية

شاهد ما فعلته صبغة الشعر بوجه شاب تجاهل اختبار الحساسية

بالمصحف في القلب والصليب على الصدر.. الجمعة العظيمة تجمع المسلمين والمسيحيين في الصيام |صور

بفستان الزفاف.. شاهد عروس تقفز في الوحل لتوليد بقرة|صور

فيديو

فيديوجراف.. تعرضت للخيانة.. نيللي كريم تعترف بزواجها العرفي

فيديوجراف.. الأهلي وصن داونز وجها لوجه مجددًا .. من الأقوى ؟

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

فيديو جراف.. كُتع كُسح كُسل.. إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا

المزيد

ساحة رأي

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

د. أيمن هاني يكتب: «شم النسيم».. الممنوع والمسموح

رمضان البيه يكتب: ولكل أجل كتاب

د.. محمد مبروك يكتب: دراما رمضان والواقع (1)

د.فتحي حسين يكتب: الرهان علي وعي المواطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «2-2»

د. أحمد علي سليمان

العَشر الأواخر.. خير الخير

كريمة أبو العينين

الفن زمان والآن

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

اﻟﻤﺰﻳﺪ