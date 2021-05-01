بعثة أثرية تكتشف كنوزا جديدة في دلتا النيل.. تعرف عليها

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا يوضح اكتشاف عشرات المقابر النادرة التي تعود إلى ما قبل الحقبة الفرعونية في دلتا النيل.



اكتشف علماء الآثار الذين يعملون في موقع تنقيب في دلتا النيل 110 مقبرة قديمة معظمها تعود إلى عصور ما قبل الأسرات، و ممالك مصر الفرعونية وفقا لوزارة الآثار المصرية.



وتم الكشف عن المقابر في موقع كوم الخلجان الأثري في محافظة الدقهلية في مصر.



ووفقًا لـ بيان نشرته الوزارة، يعود 68 قبرا إلى حضارة مصر السفلى، المعروفة باسم بوتو وبدأت في عام 3300 قبل الميلاد تقريبًا، وهناك 37 مقبرة أخرى يعود تاريخها إلى عصر الهكسوس، أي حوالي عام 1800 قبل الميلاد



