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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حماة الوطن يهنئ الرئيس السيسي والمصريين بمناسبة ذكرى الإحتفال بعيد العمال

صدى البلد

هنأ حزب حماة الوطن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع عمال مصر والمصريين بمناسبة ذكرى الاحتفال بعيد العمال.

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وقال الحزب فى بيان له  اليوم إن احتفالنا بتلك المناسبة في كل عام يجسد تقدير الدولة المصرية بعمال مصر الذين يواصلون العمل  ليل نهار في سبيل تكريس نهضة مصرية حقيقية في شتى المناحي والمجالات.

واكد الحزب  لقد ضرب المصريين عبر العصور المثل في إعلاء قيمة العمل في شتى المجالات وباتت الإنجازات المتلاحقة والمشروعات العملاقة التي تحققت في مصر على مدار السنوات الأخيرة شاهدا على أصالة الإبداع وقوة الإرادة المصرية للتقدم وبناء مستقبل أفضل

ووجه الحزب التحية لكل عمال مصر في  جميع المواقع  وقال انتم الركيزة المتينة لهذا المجتمع وسبيله الرئيسي للبقاء والاستمرار وقوته الدافعة نحو النمو والازدهار .

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