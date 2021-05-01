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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبرز 10 تصريحات للرئيس السيسى خلال كلمته بالاحتفال بعيد العمال

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي،  الشعب المصري وعماله بعيد العمال، قائلا:" أتوجه لكل عامل وعاملة  في أرجاء الوطن العزيز بتحية تقدير وإعزاز ".
 

وعلى مدار السنوات الماضية ومنذ بداية تولي الرئيس السيسي رئاسة البلاد وإعلانه خوض مسيرة التنمية ، ضرب المصريين المثل فى إعلاء قيمة العمل .

 

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة رسائل مهمة خلال كلمته بالاحتفال بعيد العمال منها:

لنا كل الحق أن نحتفل اليوم على مدار السنوات الماضية ومنذ بدأنا سويا مسيرة التنمية والتي قام فيها المصريون بكل جهد لمستقبل أفضل.

 الإنجازات المتلاحقة والمشروعات العملاقة التي تحققت في مصر علي مدار السنوات الماضية شاهدة على أصالة الإبداع  وصلابة الشعب المصري .


ما نشهده اليوم من تغيرات متسارعة في أساليب العمل وآليات الإنتاج تدفعنا للمنافسة والمشاركة من خلال التدريب المستمر لرفع القدرات والإطلاع على تجارب الأمم الأخرى .

 

أؤكد لكم اليوم من يريد أن يجد له المكان المناسب في العصر الحديث ينبغي أن يتحلى بأعلى درجات الإتقان والتفاني في عمله .

 

أتوجه لكل عامل وعاملة فى أرجاء الوطن العزيز تحية تقدير واعتزاز على جهودكم المتميزة وعلى طريق العمل والعطاء والإنجاز .


العامل المصرى هو ثروة الوطن الحقيقية محرك التنمية وقاعدة الانطلاق نحو واقع ومستقبل أفضل من خلال تعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني.

 

تعاليم الأديان السماوية أوصت بأن العمل عبادة فاعلموا أن وطنكم دائما ما ينظر بعين الاعتبار والفخر إلى جهودكم المثمرة وعملكم  الدؤوب .


على من يريد أن يجد له المكان المناسب في العصر الحديث ينبغي أن يتحلى بأعلى درجات الإتقان والتفاني في عمله وأن يجتهد لاستيعاب ثورة المعلومات .

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