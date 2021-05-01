شاهد| الشيخ محمد الطوخي.. قيثارة تشدو بأجمل الابتهالات

عرض برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر التلفزيون المصري، تقريرا عن “الشيخ محمد الطوخي.. قيثارة تشدوا بأجمل الابتهالات”.

الشيخ محمد الطوخي من مواليد محافظة المنوفية في قرية سنتريس مركز أشمون تعلم في الأزهر الشريف وحصل علي إجازة القرآن الكريم.

ورصدت اخبار ماسبيرو تعلمه العزف بالعود علي يد الشيخ مرسي الحريري .

وأتقن الشيخ محمد الطوخي قواعد اللغة العربية وإلقاء القصائد الشعرية وجمع بين الابتهالات والإنشاد وقراءة القرآن والمأذونية الشرعية بعد اعتماده بالإذاعة التي سجل لها العديد من التسجيلات ومنها السيرة المحمدية في عام 1946.



وأطلقت عليه الإذاعة لقب "المنشد" بعد أن سجل لها بعض التواشيح زار الشيخ محمد الطوخي العديد من الدول وسجل لها مجموعة من التسجيلات توفى المبتهل الكبير والقارئ الشيخ محمد الطوخي الجمعة الموافق 6 مارس 2009 م رحمه الله عن عمر 87 عاماً ومن ابتهالاته من لي سواك أله الخلق يهديني ويا رسول الله يا خير الأنام وحمامة طايرة في أحضان الهدى و سبحان من يمحو الذنوب بعفوه و لي فيك يا أرض الحجاز حبيب.

كما أحيت مؤخرا إذاعة صوت العرب سيرة المنشد الإماراتي محمد المازم والذي عُرِف بأغانيه العاطفية وكليباته الراقصة ثم راجع نفسه ذات مرة فقرر هجر الغناء الطربي وتفرغ للأناشيد الإسلامية، حيث يعتقد أن الأغاني العاطفة والفيديوهات الراقصة شيء تافه، وأن الحب الذي كان يروج له في أغانيه السابقة ليس حلاَّ لكل المشكلات، ويرى أن الأناشيد الإسلامية هي الفن الحقيقي لأنها تساهم في بناء القيم النبيلة وغرس المبادئ الحميدة.



وكان أول ألبوم إنشادي له، اختار له عنوان "البداية" تعبيرا عن بدايته الجديدة في مجال الإنشاد الديني.

ويضم الألبوم أناشيد متميزة مثل "يا حبيبي يا محمد"، و "كما تدين تدان" اعترف المنشد الشاب محمد المازم في إحدى المقابلات التلفزيونية أن سبب تحوله للأناشيد الإسلامية هو تأثره بالمنشد الإسلامي العالمي يوسف إسلام وتبث الحلقة مجموعة من أناشيده منها سر الورى ، صلوا على الرسول ، الله يا كتاب الله، يا الله طلبتك.

