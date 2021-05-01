المسلمون هرعوا للمساعدة في الإطفاء.. التفاصيل الكاملة لحريق كنيسة مارمينا بالعمرانية
بدأت نيابة العمرانية في إجراء تحقيقات موسعة حول حريق كنيسة "مارى مينا والملاك سوريال" بشارع مجمع المدارس والذي التهم طابقين كاملين بالمبنى.
الأدلة الجنائية
وأمرت النيابة بندب الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وبيان سبب الحريق ونقطة بدايته ونهايته وحصر الخسائر التي تسبت فيها النيران، وطلبت النيابة استدعاء عدد من خادمي الكنيسة لسماع أقوالهم حول الواقعة وكيفية نشوب الحريق.
وصرح مصدر أمنى بأن قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة انتقلت إلى كنيسة مارى مينا والملاك سوريال فور تلقيها بلاغ بتصاعد أدخنة من نوافذ الكنيسة.
وأضاف أنه تبلغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين كنيسة "مارى مينا والملاك سوريال" بتصاعد الأدخنة.
وتبين من الفحص أن الكنيسة المشار إليها خالية من أى مترددين سوى بعض العاملين بها وأن المبنى مكون من أربع طوابق وحدوث اشتعال بالطابقين الثالث والرابع.
وأوضح أن سبب الحريق حدوث خلل فى التوصيلات الكهربائية بالسقف المعلق بالدور الثالث ، مما أدى إلى اندلاع الحريق وامتداده للدور الرابع، تمكنت القوات من السيطرة على الحريق واخماده ومنع امتداده ولم تقع أية وفيات وحدوث بعض الاختناقات بين العاملين المتواجدين بالكنيسة أثناء نشوب الحريق.. وقد تم تقديم الإسعافات اللازمة لهم ونقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
شهود العيان
وقال أحد شهود العيان من أهالي منطقة العمرانية أن الحريق شب في ثوان معدودة وبشكل ضخم ومخيف، ما سبب حالة من الخوف بين الأهالي وخصوصا في المنازل القريبة من المبنى.
وذكر شاهد عيان آخر أن رجال الحماية المدنية فور وصولهم تأكدوا من عدم وجود أحد داخل الكنيسة للتأكد من عدم حدوث إصابات او وفيات حيث لم تحدث سوى بعض الإصابات بحالات اختناق بين العاملين داخل الكنيسة وتم إسعافهم ونقلهم الي المستشفى لتلقي العلاج.
واستكمل الشاهد قائلا: “إن قوات الحماية المدنية بدأت سريعا في إجراء عمليات الإطفاء، نظرا لانتشار النيران بسرعة كبيرة وخروجها من النوافذ بشكل مرعب، واستعانت القوات بسلالم هيدروليكية واستخدمها رجال الإطفاء في الصعود أمام النوافذ التي تخرج منها النيران وتوجيه خراطيم المياه بشكل مباشر لها واستغرق الأمر وقتا طويلا حتى تمت السيطرة على الحريق بالكامل”.
وأكد الشاهد ان القوات منعت بعض الاشخاص ممن حاولوا المساعدة في عمليات الإطفاء من داخل المبنى حرصا على حياتهم.
وحدة وطنية
وأشاد أهالي منطقة العمرانية بروح الوحدة الوطنية التي ظهرت أمس أثناء الحريق عندما تكاتف المسلمون والمسيحيون في محاولات الإطفاء قبل وصول قوات الحماية المدنية.
وقال احد اهالي المنطقة ان المسلمين كانوا أول من هرعوا الي الكنيسة فور تصاعد أعمدة الدخان التي أعقبها ألسنة اللهب لعلمهم باحتفال الاخوة الاقباط بعيد القيامة ووجود صلوات داخل الكنيسة.