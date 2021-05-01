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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة المنوفية يتابع عملية إصلاح عطل تانك الأكسجين ويؤكد نقل ٢٤ مريضا خارج سرس الليان

وكيل صحة المنوفية
وكيل صحة المنوفية

انتقل الدكتور فيصل جودة وكيل صحة المنوفية إلى مستشفى سرس الليان العام ليشرف علي عميله اصلاح تانك الأكسجين عقب عطل مفاجئ كاد أن يهدد حياة المرضي.

حيث فوجئ الأطباء بانخفاض الضغط بتانك الأكسجين داخل مستشفى سرس الليان؛ حيث تم إخطار قيادات مديرية الصحة للانتقال إلى المستشفى لحل الأزمة.

صحة المنوفية: الانتهاء من أزمة الأكسجين بمستشفى سرس الليان دون خسائر


وقال الدكتور فيصل جودة وكيل صحة المنوفية: إنه تم تأمين المرضى سواء داخل المستشفى أو التنسيق لأقرب مستشفى بالتنسيق مع هيئة الإسعاف بالمنوفية، حيث تم نقل ٢٤ حالة على مراحل لمستشفيات حميات منوف -منوف العام- الباجور.

وأضاف أنه تم استدعاء شركة الصيانة للتعامل مع العطل وتحويل شبكة الأكسجين للعمل بالأسطوانات ودعم المستشفى بنحو ٢٠٠ إسطوانة من المستشفيات المجاورة.

وأكد أنه تم التعامل مع الأزمة الطارئة ولا توجد أى نوع من أنواع الخسائر أو الوفيات.

 

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اخبار المحافظات محافظة المنوفية أزمة نقص الأكسجين كورونا فيروس

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