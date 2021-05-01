جامعة الإسكندرية الثالث محلياً و 673 عالمياً في تصنيف RUR العالمي

صرح الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الأسكندرية أن ترتيب جامعة الاسكندرية في تصنيف الجامعات العالمية Round University Ranking (RUR) ، جاء في المركز الثالث محلياً من إجمالي 6 جامعات مصرية بعد الجامعة الأمريكية في القاهرة وجامعة القاهرة، ورقم 673 عالمياً بتقدم مركز في ترتيب الجامعات المحلية و31 مركز في الجامعات العالمية عن عام 2020، في حين كانت في الترتيب الخامس محلياً وفي المركز 734 عالمياً في عام 2019.

وكشف رئيس جامعة الاسكندرية ، أن ترتيب جامعة الأسكندرية في مؤشرات التقييم كانت كالتالي حيث جاءت في مؤشر "ترتيب التدريس" في المرتبة الثانية محلياً ورقم 627 عالمياً، وفي مؤشر "ترتيب التنوع الدولي" في المرتبة الثالثة محلياً ورقم 490 عالمياً، وفي مؤشر "ترتيب الاستدامة المالية" في المرتبة الثالثة محلياً ورقم 698 عالمياً، وأخيراً في مؤشر "ترتيب البحث العلمي" الرابع محلياً ورقم 693 عالمياً.

ونوه رئيس جامعة الاسكندرية ، أن هذا التصنيف الدولي للجامعات العالمية الرائدة تنشره وكالة تصنيف RUR (موسكو، روسيا)، والذي يقيم 1150 جامعة رائدة من 85 دولة حول العالم خلال 12 عامًا (2010-2021) وفقًا لـ 20 مؤشرًا موزعة على 4 مجالات: التدريس والبحث والتنوع الدولي والاستدامة المالية.

وتميز تصنيف RUR في تغطيته الواسعة، جغرافياً وزمانياً، وبالتالي فهو أداة فريدة لاختيار الجامعات للدراسة والعمل، فضلاً عن مقارنة مؤسسات التعليم العالي على نطاق عالمي، ويعتمد تصنيف (RUR) على البيانات المقدمة من Clarivate Analytics (المعروفة سابقًا باسم Thomson Reuters).

وأخيراً تقدم رئيس جامعة الأسكندرية بالشكر والتقدير لعلماء الجامعة من أبنائها أعضاء هيئة التدريس المخلصين على هذا الإنجاز والذي واصلت فيه الجامعة تفوقها وللجهد المتميز المبذول في النشر الدولي، ولفريق لجنة التصنيف الدولي بالجامعة المسئول عن تحديث وتقديم ملفات الجامعة لهيئات التصنيف الدولية.