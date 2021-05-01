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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق كافة أماكن تجمع المواطنين خلال الأعياد في الغربية

محافظ الغربية يصدر
محافظ الغربية يصدر القرار ٥٩٣ بغلق كافة أماكن تجمع المواطنين

أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية القرار رقم ٥٩٣ لسنة ٢٠٢١ والذي ينص في مادته الأولى على غلق كافة الحدائق والمتنزهات وكافة الأماكن التي يمكن أن يتجمع فيها المواطنون للاحتفال بالأعياد، منع المراكب النيلية من الحركة في فرعي النيل وفروعه ، منع الاحتفالات والتجمعات أياً كان سببها في الأماكن المغلقة والمفتوحة، الالتزام بالتباعد الاجتماعي في المطاعم والمقاهي والكافتريات والكافيهات (بنسبة ٥٠٪ من الإشغال فقط واستخدام أدوات ذات الاستعمال لمرة واحدة)، مع تشديد كافة الإجراءات الأمنية خلال فترة الأعياد والعطلات الرسمية لمنع التكدسات وحماية دور العبادة .


وجاء ذلك في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أصدرها مجلس الوزراء وحرص المحافظة على منع انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما نصت المادة الثانية على عدم السماح بأي تجمعات للمواطنين على كورنيش النيل وفروعه والترع المختلفة بنطاق المحافظة، وسيتم العمل بهذا القرار فور صدوره وحتى الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك.

أخبار محافظة الغربية اغلاق المنتزهات العامة أعياد شم النسيم

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