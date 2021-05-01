محافظ الغربية : عمال مصر هم رمز للعطاء والتفاني في العمل

أعرب الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن خالص تهانيه القلبية لعمال مصر عامةً وعمال الغربية والمحلة خاصةً.

وجاء ذلك في إطار الاحتفال بعيد العمال الذي يوافق الأول من مايو كل عام .



وقال " رحمي " : إن هذه المناسبة تذكرنا بالدور الكبير لعمال مصر، فهم رمز للعطاء والتفاني في العمل، وهم الركيزة الأساسية لعجلة التنمية في مصرنا العزيزة، فتحية إعزاز وتقدير لعمال مصر الأوفياء الذين يبذلون كل الجهود من أجل أن ينعم هذا الوطن بحياة أفضل، داعياً المولى عز- وجل أن يحفظ مصر وشعبها وأن يوفقنا لما فيه الخير والرخاء والازدهار والأمان تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.