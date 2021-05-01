للمطالبة بظروف أكثر عدلا .. مظاهرات في الفلبين تزامنا مع عيد العمال

قررت السلطات الفلبينية اليوم السبت ، بمناسبة عيد العمال منح 5000 عامل جرعة من لقاحات COVID-19 خلال حفل التطعيم الرمزي.

ونظم آلاف العمال في الفلبين مسيرة من "بلازا موريونيس في توندو" إلى "مالاكانانج" للمطالبة بظروف عمل أكثر عدلاً.

وتواصل الفلبين الاحتفال بهذا اليوم لإحياء ذكرى الفلبينيين الكادحين ولم تشارك ملايين العائلات الفلبينية في الاحتفالات بسبب استمرار الإغلاق في أجزاء من البلاد.

وقالت وسائل إعلام فلبينية أنه لا يزال الكثيرون يواجهون صعوبات اقتصادية بسبب جائحة كورونا وعدم توفر الوظائف ، وتحسين الدخل ، علاوة علي فقد السيطرة علي أسعار السلع.



ووفقًا لمسح القوى العاملة التابع لهيئة الإحصاء الفلبينية (PSA) ، ارتفع معدل البطالة في البلاد إلى 8.8٪ في فبراير من هذا العام ، مما أدى إلى 4.2 مليون فلبيني عاطل عن العمل.

ووجد استطلاع PSA أيضًا أن 7.9 مليون فلبيني أخذوا أموالًا أقل من المعتاد بسبب تخفيضات في الأجور من ساعات العمل الأقصر.



ووجد مسح SWS أيضًا أن 16 ٪ من العائلات الفلبينية ، أو حوالي 4.0 مليون أسرة ، عانت من الجوع اللاإرادي ويعكس ذلك المصاعب المتزايدة التي يواجهها الفلبينيون من خلال 62 ٪ من الفلبينيين البالغين الذين قالوا إن نوعية الحياة قد تدهورت خلال العام الماضي.