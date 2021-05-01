عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للمطالبة بظروف أكثر عدلا .. مظاهرات في الفلبين تزامنا مع عيد العمال

في عيد العمال.. مظاهرات
في عيد العمال.. مظاهرات في الفلبين

قررت السلطات الفلبينية اليوم السبت ، بمناسبة عيد العمال منح 5000 عامل جرعة من  لقاحات COVID-19 خلال حفل التطعيم الرمزي.

 

ونظم آلاف العمال في الفلبين مسيرة من "بلازا موريونيس في توندو" إلى "مالاكانانج" للمطالبة بظروف عمل أكثر عدلاً.

 

الفلبين تسجل 7204 إصابات جديدة بفيروس كورونا و63 حالة وفاة

تفاصيل مقتل مصري في الفلبين و2 آخرين بسبب انتمائهم لـ داعش

 

وتواصل الفلبين الاحتفال بهذا اليوم لإحياء ذكرى الفلبينيين الكادحين ولم تشارك ملايين العائلات الفلبينية في الاحتفالات بسبب استمرار الإغلاق في أجزاء من البلاد.

 

وقالت وسائل إعلام فلبينية أنه لا يزال الكثيرون يواجهون صعوبات اقتصادية بسبب جائحة كورونا وعدم توفر الوظائف ، وتحسين الدخل ، علاوة علي فقد السيطرة علي  أسعار السلع.


ووفقًا لمسح القوى العاملة التابع لهيئة الإحصاء الفلبينية (PSA) ، ارتفع معدل البطالة في البلاد إلى 8.8٪ في فبراير من هذا العام ، مما أدى إلى 4.2 مليون فلبيني عاطل عن العمل.

 

ووجد استطلاع PSA أيضًا أن 7.9 مليون فلبيني أخذوا أموالًا أقل من المعتاد بسبب تخفيضات في الأجور من ساعات العمل الأقصر.


ووجد مسح SWS أيضًا أن 16 ٪ من العائلات الفلبينية ، أو حوالي 4.0 مليون أسرة ، عانت من الجوع اللاإرادي ويعكس ذلك المصاعب المتزايدة التي يواجهها الفلبينيون من خلال 62 ٪ من الفلبينيين البالغين الذين قالوا إن نوعية الحياة قد تدهورت خلال العام الماضي.

 

عيد العمال الفلبين لقاح كورونا مظاهرات العالم

موضوعات متعلقة

الفلبين تسجل 7204 إصابات جديدة بفيروس كورونا و63 حالة وفاة

تفاصيل مقتل مصري في الفلبين و2 آخرين بسبب انتمائهم لـ داعش

ترشيحاتنا

مفاجأة.. أزمة كورونا تقرب ليفاندوفسكي من ريال مدريد

تصل لـ63 ألف جنيه.. ننشر تكلفة ملف التراخيص بمنظومة البناء الجديدة بالقاهرة

نصائح للتعامل مع الطقس الحار في الصيام

الاتحاد السكندري وسموحة قمة خارج التوقعات في ديربي الاسكندرية

المسلمون هرعوا للمساعدة في الإطفاء.. التفاصيل الكاملة لحريق كنيسة مارمينا بالعمرانية

"الأرصاد" تحذر: استمرار الطقس الحار غدا والعظمى بالقاهرة 35 درجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خروج قطار "المنصورة - دمياط" عن القضبان بكفر سعد دون خسائر في الأرواح

الهند ابتدت كدا..عمرو أديب ينفعل من فيديو لـ تكدس مواطنين بـ الحسين

مصادر مقربة من الفريق أحمد شفيق تكشف حقيقة وفاته

الست بتنزل هنا علشان تحمل.. حكاية حفرة الشيخ سلطان بالأقصر ..صور وفيديو

قصف جوي مجهول يستهدف مدينة جدة السعودية

لو عاوز تبني بيتك.. شروط صارمة من الدولة لحصولك على تراخيص البناء

يضيعها كثيرون.. تجنب هذا الفعل في رمضان ليغفر الله كل ذنوبك ويمحوها

الصحة تكشف عن مشروبات تحمي من فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة النقيب مصطفى خليل ضابط مباحث كرداسة عقب إصابته بأزمة قلبية

شاهد ما فعلته صبغة الشعر بوجه شاب تجاهل اختبار الحساسية

بالمصحف في القلب والصليب على الصدر.. الجمعة العظيمة تجمع المسلمين والمسيحيين في الصيام |صور

بفستان الزفاف.. شاهد عروس تقفز في الوحل لتوليد بقرة|صور

فيديو

فيديوجراف.. تعرضت للخيانة.. نيللي كريم تعترف بزواجها العرفي

فيديوجراف.. الأهلي وصن داونز وجها لوجه مجددًا .. من الأقوى ؟

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

فيديو جراف.. كُتع كُسح كُسل.. إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا

المزيد

ساحة رأي

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

د. أيمن هاني يكتب: «شم النسيم».. الممنوع والمسموح

رمضان البيه يكتب: ولكل أجل كتاب

د.. محمد مبروك يكتب: دراما رمضان والواقع (1)

د.فتحي حسين يكتب: الرهان علي وعي المواطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «2-2»

د. أحمد علي سليمان

العَشر الأواخر.. خير الخير

كريمة أبو العينين

الفن زمان والآن

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

اﻟﻤﺰﻳﺪ