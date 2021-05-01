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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

"مياه أسيوط" ترفع درجة الاستعداد تزامنا مع أعياد العمال وشم النسيم

صدى البلد

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، أن منظومة العمل بالشركة تعمل بصفة منتظمة من دون انقطاع داخل جميع محطات المياه والصرف الصحي خلال أيام الأعياد والعطلات الرسمية؛ ضماناً لاستدامة الخدمة للمواطنين بكافة أرجاء المحافظة، ضمن توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

 

وأشار "صلاح الدين"، في بيان اليوم، السبت، إلى جاهزية غرفة عمليات الشركة وفريق الطوارئ ومسئولى الشبكات وفنيي الصيانة ومراكز خدمة العملاء والخط الساخن لتلقى أى شكوى والعمل على حلها فوراً، خاصة المشكلات المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها.

 

وأضاف أن العمل مستمر بنظام الدوريات بجميع المواقع التابعة للشركة ، ليكونوا على أهبة الاستعداد للتعامل الفورى مع أى طارئ واتخاذ الإجراءات الفورية لحل المشكلة بالاستعانة بمعدات الشركة الحيوية.

 

ولفت إلى استقبال شكاوى المواطنين عبر قنوات التواصل المختلفة التى تتيحها الشركة، منها: الخط الساخن ١٢٥، وارقام  01280733990،أو على رقم 01285000125 والواتس01206179891، أو الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها الرسمي والمتاح على http://ascww.org/public/ والموبيل أبليكيشن ، وبرامج الــ CMS لاستقبال الشكاوى الالكترونية على أتم الاستعداد لتلقى اى شكوى أو الاستعلام عن أي استفسار.

 

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