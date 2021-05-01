الاتحاد السكندري وسموحة قمة خارج التوقعات في ديربي الاسكندرية

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية، مساء اليوم، نحو استاد الاسكندرية لمتابعة اللقاء المرتقب الذي يجمع بين فريقي الاتحاد السكندري وسموحة ، ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المنتظر أن يجري حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري بعض التعديلات في تشكيل فريقه؛ من أجل تحقيق الفوز في مباراة اليوم وإيجاد حلول للمشاكل الدفاعية التي تهدد مسيرة الفريق خاصة عقب الهزيمة غير المتوقعة من منافسه بيراميدز بهدفين نظيفين.

علي الجانب الآخر يخوض أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة اللقاء بروح معنوية مرتفعة خصوصا عقب التغلب على النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف، وذلك على الرغم من غياب بعض اللاعبين عن صفوف سموحة اليوم بسبب الإصابات ورحيل الثاني حسام حسن ومحمد الترهوني لصفوف أهلي طرابلس الليبي على سبيل الإعارة.

ويتواجد الاتحاد السكندري في المركز الخامس برصيد 28 نقطة بينما يتواجد سموحة في المركز السادس برصيد 27 نقطة بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وكشف أحمد سامى المدير الفني لنادى سموحة عن قائمة اللاعبين الذين اختارهم للانتظام فى معسكر مغلق



وضمت قائمة أحمد سامي كلا من:-

الهانى سليمان، محمد أشرف، رجب نبيل، محمود عزت، محمود البدرى، أطهر الطاهر، أحمد حمص، محمود حليمو، محمد كناريا، شريف رضا، أحمد عبد القادر، محمد رزق، محمود معاذ، على زكى، محمد نادى، عرفة السيد، عبد الكبير الوادي، رفيق كابو، مصطفى فتحى، ديريك تسيبامبى.