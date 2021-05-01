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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب ضياع مبلغ مالي.. عامل بمخبز يقتل زميله داخل شقته بالإسكندرية

كلبش
كلبش

نجحت الأجهزة الأمنية، في كشف ملابسات واقعة العثور على جثة عامل بالإسكندرية وتحديد وضبط الجانى.

تبلغ لقسم شرطة مينا البصل بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على جثة (عامل بمخبز  - مقيم بعقار كائن بدائرة القسم ، وله محل إقامة آخر بدائرة مركز شرطة الفشن ببنى سويف) مُسجاة بأرضية غرفة النوم وبها جروح متفرقة ووجود آثار دماء بأرضية الغرفة ، وبعثرة بمحتويات الغرفة وعدم وجود هاتفه المحمول ، وما قرره مالك المخبز محل عمل المجنى عليه بأن المذكور يعمل طرفه بالمخبز ، وأنه لم يحضر للعمل بذات التاريخ فقام بالإتصال به هاتفياً فلم يستجب فتوجه للإطمئنان عليه ووجد باب الشقة مفتوح فدلف لداخلها ووجده بالحالة المشار إليها ولم يتهم أحد بالتسبب فـى ذلك.

 أسفرت جهود فرق البحث الجنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية عن أن وراء إرتكاب الواقعة  (عامل بذات المخبز - مقيم بذات الشقة سكن المجنى عليه وأصل إقامته الفيوم).

 عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وعثر بحوزته على الهاتف الخاص بالمجنى عليه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لإكتشافه عدم وجود مبلغ مالى كان محتفظاً به داخل الشقة محل البلاغ ، فإعتقد بقيام المجنى عليه بسرقته ، وبسؤاله عنه حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجنى عليه بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابته التى أودت بحياته ، وتم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

الأجهزة الامنية الاسكندرية شرطة مينا البصل بمديرية أمن الإسكندرية بأرضية المخبز البحث الجنائي الامن العام بسلاح أبيض

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