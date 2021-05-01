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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحد أبطال الاختيار 2 عن بيتر ميمي: مخرج متفاهم ومخلص ودايما بيشجع المواهب الجديدة| فيديو

غادة طلعت
غادة طلعت

قالت الفنانة غادة طلعت، أحد أبطال مسلسل الاختيار 2، إنها تشعر بسعادة كبيرة بعد ظهور العديد من التعليقات الإيجابية من الجمهور لها علي دورها في المسلسل، كما أن تلك الآراء من جمهور حقيقي ليسوا علي صلة بها حتي يجاملونها، معقبة "الناس بتدور علي الست التي جسدت دور زوجة الخطيب، وحتي أنه يوجد العديد من الأشخاص الذى يعتقدون أنها سيدة من داخل رابعة، كما أسعدني مقارنة الجمهور بصوري في المهرجان وصورى التي تم التقاطها في الميدان".  

وأضافت "أحد أبطال مسلسل الاختيار 2"، خلال استضافتها في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر التلفزيون المصري، أن يوجد العديد من الناس التي قامت بالمقارنة بين كل من الشخصيتين الفنانة في المهرجانات التى تهتك بنفسها وأيضا تفاصيل المرأة في  ميدان رابعة التى كانت في تدهور تام اضطرار، كما أسعدتني تعليقات بعض النجوم الكبار لم اتشرف بمعرفتهم شخصيا ومنهم الفنان شريف منير، كاملة أبو ذكري والفنان خالد أمين وغيرهم".

وأشارت "طلعت"، "اتشرفت اني شاركت في الاختيار واتمني يكون فيه اجزاء مستمر واشارك بها، جميع طاقم العمل التي عمل بالاختيار هم أيضا رجال ظل واشخاص غاية في الموهبة والاهمية، والدكتور بيتر ميمي مخرج متفاهم ومخلص ويقوم بجميع الاعمال بنفسه وبيده".

وأكدت، "مشهد قتل الخطيب اتكرر حوالي 6 مرات، وكان أكثر المشاهد ارهاق، وذلك لأنه كان مشهد ارتجالي ولم يكن اسكربت مكتوب، وكانت تقوم بهذا المشهد بالصريخ والعويل فكان من أقسي المشاهد، كنت حاسة انه ميت بجد وكنت اصرخ بشدة".

وأوضحت، "الشخصية تزوجت اخواني او إرهابي فيكون من المستحيل زواجي من إرهابي، وحتي انني لم اعتقد ان أحد اولادي يمكن أن يكون تحت ضغط وغسيل مخ بهذا الشكل، فكانت تلك الاسرة بعيدة تماما عن اسرتي في الحقيقة".    

بيتر ميمي الاختيار 2 اخبار التوك شو زوجة الخطيب غادة طلعت

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