شاهد .. ظهور النور المقدس في احتفالية كنيسة القيامة بالقدس

عرضت فضائية " إكسترا نيوز " لقطات من احتفال كنيسة القيامة بالقدس بظهور النور المقدس .

وعلى صعيد أخر ، أعلنت السفارة الأمريكية في القدس اليوم، سقوط ضحايا أمريكيين في حادث التدافع الذي وقع عند جبل ميرون شمالي إسرائيل ،وأدي لمقتل 45 شخصا وإصابة 150 أخرين.



وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن 44 مستوطنًا من اليهود الحريديم قتلوا وأصيب نحو 150 آخرين بجراح خطِرة، أمس الجمعة إثر التدافع والتزاحم بسبب الاكتظاظ البشري والتجمع بأعداد كبيرة في مستوطنة ميرون قرب مدينة صفد.

