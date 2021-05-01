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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 3 طن لحوم وكبدة فاسدة في القليوبية

حملات تموين
حملات تموين

تمكنت الأجهزة الأمنية في القليوبية من ضبط أكثر من 3 طن لحوم وكبدة مجمدة فاسدة داخل إحدى الثلاجات غير المرخصة قبل طرحها في الأسواق وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين يفيد بقيام حملة تموينية لمراقبة الأسواق وأماكن حفظ اللحوم في الثلاجات.


وأسفرت الحملة عن ضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذائية دون ترخيص عثر بها على 3.13 طن لحوم وكبدة مجمدة دون مستندات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


من ناحية اخري تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق شب بمبنى مقام بالطوب الأبيض وبه حظيرة خلف السكة الحديد بمدينة قها دون خسائر بالأرواح أو إصابات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بمبنى مقام بالطوب الأبيض وبه حظيرة خلف السكة الحديد بمدينة قها.


وعلى الفور جرى الدفع بـسيارتى إطفاء وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون خسائر بالأرواح أو إصابات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
كما أمرت النيابة العامة، بندب المعمل الجنائي، لفحص أسباب حريق اندلع في جراج سيارات خردة بشبرا الخيمة، وبيان ملابساته وظروفه، وحصر الخسائر والتلفيات بعد إجراء المعاينة اللازمة.
وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية، رجحت أن يكون سبب اندلاع حريق في جراج سيارات خردة بشبرا الخيمة ماس كهربائي في إحدى السيارات، ثم امتدت النيران إلى باقى السيارات؛ مما أسفر عن احتراق 11  سيارة خردة.
تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم حازم خيال، رئيس مباحث قسم ثانٍ شبرا الخيمة، يفيد باندلاع حريق في مخزن سيارات خردة بدائرة القسم دون حدوث اى خسائر فى الأرواح أو إصابات.
وانتقل العميد عمرو حرب، مدير إدارة الحماية المدينة، إلى موقع الحادث كما جرى توجيه 4 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ والسيطرة على ألسنة اللهب والحريق التي التهمت 11 سيارة خردة، فيما تمكنت القوات من تجنيب 28 سيارة أخرى خردة بنفس المكان قبل أن تلحق بها النيران.

اخبار محافظة القليوبية القليوبية مدير أمن القليوبية النيابة العامة مباحث التموين

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