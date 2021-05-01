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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني عن "الاختيار 2": كشف الوجه القبيح لجماعة الإخوان الإرهابية

النائب عبد الحميد
النائب عبد الحميد دمرداش عضو مجلس النواب

أكد النائب عبد الحميد دمرداش، عضو مجلس النواب، أن مسلسل " الاختيار 2 " كشف الوجه القبيح لجماعة الإخوان الارهابية أمام الشعب المصرى والشعوب العربية وشعوب العالم كله بعد إذاعته مترجما إلى اللغة الإنجليزية، معتبراً المسلسل بمثابة وثيقة تاريخية تضمنت الحقائق الكاملة بالصوت والصور لهذه الجماعة الخائنة التى لم يكن لها أى هدف سوى تدمير الوطن.

ووجه "دمرداش"، فى بيانه اليوم، السبت، التحية والتقدير للشركة المتحدة للخدمات الاعلامية بقيادة المنتج القدير تامر مرسى، مؤكداً أنها أعادت الاعتبار للدراما المصرية وكشفت الوجه القبيح لجماعة الإخوان الإرهابية وجعلت الشعب المصرى العظيم والشعوب العربية وشعوب العالم كله يلتفون حول الملحمة المصرية وبطولات بواسل مصر فى مسلسل " الاختيار 2 “.

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وقال النائب عبد الحميد دمرداش إن المسلسل فضح ما كانت تقوم به الجماعات الإرهابية لهدم الدولة خاصة أن الجماعات حولت رابعة والنهضة لمكان لتجميع الأسلحة، مؤكداً أن المسلسل جاء ليكشف للرأى العام المصرى والعربى والعالمى ما حدث من الإخوان لتسليح الاعتصام.

الإخوان مجلس النواب الإرهاب الإخوان الإرهابية الاختيار تامر مرسي

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