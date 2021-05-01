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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 29904 طن قمح محلي للصوامع والشون بسوهاج

صدى البلد

أعلن المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج، اليوم السبت،أنه تم توريد 29904 طن قمح محلي و25792 قمح مستورد، من المُزارعين وتسليمهم إلى صوامع وشون شركة مطاحن مصر العليا والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والبنك الزراعي المصري،وذلك منذ بدء عملية توريد القمح من المُزارعين يوم 15 من الشهر الماضي وحتى 30 أبريل.

وجاء بيان التوريد أمس السبت الموافق 30 من أبريل 2021 جاء كالتالي:"753 طن قمح محلي من صومعة سوهاج، 228 طن قمح محلي من صومعة البلينا، 1784 طن من صومعة غرب طهطا، 39 طن من شونة طما الجديدة، 77 طن من شونة طهطا، 105 طن من شونة البنك الزراعي"، وذلك بإجمالي 2888 طن قمح محلي وارد من المُزارعين على مستوى محافظة سوهاج.

خلال 14 يومًا.. توريد 27016 طن قمح محلي من المُزارعين بصوامع سوهاج

وتتابع غرفة العمليات المُشكلة من مديرية التموين والزراعة وإدارة المتابعة وإدارة الأزمات بالديوان العام،بصفة مستمرة جهود مواجهة أي مشكلة تُعيق عمليات توريد الأقماح من المُزارعين.

ولدى محافظة سوهاج،3 صوامع مُخصصة لتخزين القمح بإجمالي 110 آلاف طن، وهي صوامع غرب طهطا بسعة تخزينية 60 ألف طن وتتبع الشركة القابضة للصوامع والتخزين، وصوامع أولاد نصير بسعة 30 ألف طن وصوامع البلينا بسعة 20 ألف طن، بالإضافة إلى شون بمراكز "سوهاج، طما، طهطا"، كما يوجد خليتين بالصوامعة غرب بمركز طهطا كمركز تجميع إضافي سعة الواحدة 5  آلاف طن.

وزارة التموين محافظة سوهاج القمح الزراعة 2021 الشركة القابضة وكيل وزارة التموين طما

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