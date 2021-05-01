قطاع التخطيط بمياه قنا: مشروعات توصيل المياه بالتعاون مع القوات المسلحة.. فيديو

قال المهندس علاء بكري ، رئيس قطاع التخطيط بمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة قنا ، على خلفية "عيد العمال " ، إن عمال قنا يبذلون كل الجهد في سبيل العمل بوصلات مياه الشرب ، مما يتواكب مع ثورة التنمية التي تقوم بها مصر .

وأضاف المهندس علاء البكري، خلال لقاءه لـ فضائية " إكسترا نيوز" ، أن مشروع محطة مياه شرب الحالي كان محطة قائمة بالفعل ، ولكن مع وجود العجز المائي ، تم العمل على مشروعات جديدة لخدمة القرى بقنا ، وتم البدء في المشروع في يناير عام 2021 .

وتابع أن مشروع مياه الشرب الجديد بقنا سيكون جاهزا للخدمة بعد عيد الفطر ، وهو من ضمن أحد مشروعات مبادرة "حياة كريمة " ، وكانت من ضمنها تدعيم وصلات مياه الشرب القديمة ، والمحافظة بصدد إنشاء 6 محطات مياه شرب .

وأكمل أن مشروعات حياه كريمة بمشاركة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، لتوفير مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في 86 قرية قائمة بالمحافظة .

وبعث اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال .

وقال شعراوي في نص البرقية : يسعدني أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد العمال .

