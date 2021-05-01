أسرة "مشالي" طبيب الغلابة تعلن وفاة زوجته .. ودفنها بالغربية

أكد المهندس وليد مشالي نجل الراحل الدكتور" محمد مشالي" المعروف إعلاميا بطبيب الغلابة بطنطا عن وفاة والدتة وزوجة الراحل بعد تعرضها مؤخراً لازمة صحية.



وأعلن " مشالي" أنه حاليا يتم تجهيز الجثمان إستعدادا لنقله من مستشفى التجمع الخامس بالقاهرة بواسطة سيارة اسعاف ومن المقرر تشيع الجثمان عقب أداء صلاة الجنازة عليها عصرا، ودفنها بمقابر الأسرة بقرية شبراقاص بمركز السنطة.



كما نعي مروان مشالي حفيد عائلة طبيب الغلابة عبر صفحته على مواقع التواصل الإجتماعي فس بوك وفاة جدته بقوله "إن لله وإن إليه لراجعون وفاة جدتي الدكتورة فادية مالك ..حرم جدي الدكتور محمد مشالي ..وأرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة " .