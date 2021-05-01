قائمة أسعار سيارات جيلي 2021 في السعودية

تعتبر السيارات الصينية من أنجح السيارات فى الشرق الأوسط ،نظرا لأنها من السيارات العملية والاقتصادية، والموفرة ، ولكن تختلف معايير النجاح فى سوق السيارات الخليجية ، وبالأخص داخل السوق السعودي الذي يعتمد في الأساس على الفخامة والقوة.

وحققت شركة جيلى المعادلة الصعبة،لتحقق نجاحا باهرا داخل السوق السعودى للسيارات، حيث استطاعت تحقيق عامل السعر المنخفض إلى جانب التكنولوجيا الحديثة، والفخامة التى تحتاجها هذه الأسواق الخليجية .

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ونستعرض خلال السطور التالية،قائمة أسعار جيلي 2021 في السعودية .

جيلي GS

تعتبر هذه السيارة من ضمن فئة سيارات هاتشباك ونوع دفع العجلات فيها دفع أمامي. حجم محرك السيارة هو 1.8 لتر .

ويأتي سعرها فى السوق السعودى كالتالى :

- أوتوماتيك / ELEGANCE 2020 بسعر 54,340 ر.س

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جيلي جى اس سبورت

تأتي سيارة جيلي جي اس سبورت، بسعة ماتور 1800 سي سي، مع قوة 130 حصان، حيث تصل السيارة إلى سرعة 100 كم خلال 10.3 ثانية فقط لاغير

ويأتى سعرها فى السوق السعودى كالتالى :

- أوتوماتيك / ELEGANCE FULL OPTION 2021 بسعر 54,340 ر.س

جيلي جى تى

تتوافر جيلي جى تى بمحرك قوي في الأسواق لأن المحرك مكون من 4 سلندرات بسعة 2400 سي سي بنظام التنفس الطبيعي للهواء قادر على إخراج قوة قدرها 160 حصان وعزم دوران 210 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة من النوع الأتوماتيك دفع امامي للعجلات والسيارة لها القدرة على التسارع من السكون الي سرعة 100 كم \ساعة في خلال 9 ثواني وأقصى سرعة لها 210 كم \ساعة.

وياتى سعرها فى السوق السعودى كالتالى :

- أوتوماتيك / ADVANCE 2021 بسعر 62,370 ر.س

- أوتوماتيك / ELEGANCE 2021 بسعر 70,510 ر.س

- أوتوماتيك / PRESTIGE 2021 بسعر 79,200 ر.س

جيلي امجراند X7

تستمد السيارة جيلي ايمجراند X7 قوتها من محرك مكون من أربع اسطوانات، سعة 1300 سي سي تيربو، لينتج قوة 131 حصان ، و عزم أقصى للدوران 185 نيوتن / متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات أوتوماتيك من نوع CVT ، و تتسارع السيارة جيلي ايمجراند X7 من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، فى غضون 12 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.7 لترًا، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

ويأتى سعرها فى السوق السعودى كالتالى :

- أوتوماتيك / GL 2021 بسعر 66,990 ر.س

- أوتوماتيك / GT 2021 بسعر 73,343 ر.س

- أوتوماتيك / GW 2021 بسعر 92,400 ر.س

جيلي توجيلا

تأتى السيارة جيلي توجيلا بمحرك سعة 2000 سي سي ، ليولد المحرك قوة 238 حصان ، ويعتبر اقصى عزم للدوران 350 نيوتن متر ، وتتسارع السيارة من سرعة صفر إلى 100 كم في 6.9 ثانية ، و تأتي بناقل حركة مزود بـ8 سرعات.

ويأتى سعرها فى السوق السعودى كالتالى :

- أوتوماتيك / LUXURY (GL) 4WD 2021 بسعر 110,975 ر.س

- أوتوماتيك / FLAGSHIP GL 2021 بسعر 121,325 ر.س