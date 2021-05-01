شاهد .. استياء رواد السوشيال ميديا من سيدة تتحدى كورونا بعزومة عائلية

أثارت سيدة جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، بعد نشرها فيديو عبر موقع الفيديوهات الشهير " يوتيوب " .

وظهرت السيدة ، فى الفيديو وهي تقف داخل مطبخ منزلها لإعداد الطعام ومرتدية كمامة طبية ، زاعمة عبر التعليق على الفيديو أنها تعاني من الإصابة بفيروس كورونا ، وتتحدى الوباء لكي تعد عزومة لأفراد عائلتها .

وكتبت على الفيديو: رغم تعبي الشديد، قومت، تحديتك يا كورونا وعملت عزومة جامدة للبيت كله، دعواتكم لينا ".

و لاقي الفيديو انتقادات وسخرية من رواد السوشيال ميديا التى جاء أبرزها كالأتى : " هي تقريبا بتنتقم منهم وقررت تعديهم كلهم - العشاء الأخير - أكيد بتلم مشاهدات ".