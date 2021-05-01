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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شاهد .. استياء رواد السوشيال ميديا من سيدة تتحدى كورونا بعزومة عائلية

صدى البلد

 أثارت سيدة جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، بعد نشرها فيديو عبر موقع الفيديوهات الشهير " يوتيوب " .

 

وظهرت السيدة ، فى الفيديو وهي تقف داخل مطبخ منزلها لإعداد الطعام ومرتدية كمامة طبية ، زاعمة عبر التعليق على الفيديو أنها تعاني من الإصابة بفيروس كورونا ، وتتحدى الوباء لكي تعد عزومة  لأفراد عائلتها . 

 

وكتبت على الفيديو: رغم تعبي الشديد، قومت، تحديتك يا كورونا وعملت عزومة جامدة للبيت كله، دعواتكم لينا ".

 

و لاقي الفيديو انتقادات وسخرية من رواد السوشيال ميديا التى جاء أبرزها كالأتى : " هي تقريبا بتنتقم منهم وقررت تعديهم كلهم - العشاء الأخير - أكيد بتلم مشاهدات ".

 

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