بالأسبوع الأول من تشغيل الخط الساخن.. صحة سوهاج تتلقى 72 اتصالًا خاصا بكورونا

قال الدكتور ايهاب يوسف مدير غرفه ازمات كورونا بمحافظة سوهاج، أن جميع الخطوط المُخصصة لإستغاثات المواطنين من فيروس كورونا المُستجد تعمل على مدار الساعة ويتم تلقي البلاغات عليها والاستجابة للمرضى.

وأضاف أن الغرفة استقبلت على الخط الساخن المميكن المخصص لإستغاثات كورونا 72 مكالمة منها عدة مكالمات للإستفسار عن فيروس كورونا واجراءات العزل المنزلي للمخالطين.

وناشد “يوسف” أهالي محافظة سوهاج بأن هذا الرقم مُخصص للتبليغ عن الحالات وليس للإستفسار وأن هناك عدة أرقام للإستفسار عن فيروس كورونا المستجد وإجراءات العزل المنزلي للمرضى والمخالطين خصصتها وزارة الصحة المصريه وهي 105 و15335

او خدمة الرسائل 1440.

واضاف انهم لم يرصدوا سوى شكوى واحدة منذ تفعيل العمل بهذا الرقم للمواطنين ونشره عبر صفحات التواصل الإجتماعي.

واوضحت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة أن تلك الخطوط يتم متابعتها على مدار الساعه من الجهات الرقابية والمجتمعية للإطمئنان على تقديمها الخدمة المنوطة بها ومدى سرعة استجابتها للإتصالات الواردة.

وقدمت ايضًا الشكر والتقدير لأعضاء غرفة الأزمات بمديرية الصحة بسوهاج على مجهوداتهم ومساعدتهم للمرضى وانهم جنود المعركه البواسل وحثهم على بذل مزيد من الجهد من اجل وطنهم الغالي مصر و خدمه المرضى.