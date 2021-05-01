بعد قرعة دوري الأبطال.. رد ناري من الترجي على شكوى الزمالك

علق مصدر بنادي الترجي التونسي، على مصير شكوى نادي الزمالك، المقدمة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “ كاف” ضد أحداث مباراة الترجي ومولودية الجزائر فى الجولة الأخيرة بدور المجموعات فى دورى أبطال إفريقيا.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد”: الكاف لم يتواصل معنا نهائيا بشأن شكوى نادي الزمالك".

وتابع:" ليس لدينا فكرة عن مصيرة الشكوى، نحن نركز على القادم في دوري أبطال أفريقيا، ولا ننظر للخلف".

وكانت إدارة الزمالك تقدمت بشكوى رسمية ضد نادى الترجى التونسى وطالبوا بفتح تحقيق فى واقعة تخاذل لاعبيه أمام مولودية الجزائر التى تتنافى مع مبادئ اللعب النظيف التى تعد احد العناصر الأساسية التى يتمسك بها الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا.



وهدد الزمالك بتصعيد الأزمة لـلفيفا حتى يتسنى للفريق الحفاظ على حقه فى ما حدث من جانب الفريق التونسى.

وأرفقت اللجنة المؤقتة فيديو من أداء فريقى الترجى التونسى ومولودية الجزائر فى الشوط الثانى والذى شهد تخاذل لاعبى الفريقين خلال اللقاء وادعائهما الإصابة، خصوصا من جانب لاعبى الترجى التونسى حتى لا يحققون الفوز فى اللقاء، إلى جانب قرار معين الشعبانى المدير الفنى للفريق التونسى بعدم إشراك خمسة لاعبين أساسيين بعد أن ضمن التأهل إلى دور الـ16 من البطولة بدعوى إراحة لاعبيه من أجل منح الفرصة لفريق مولودية الجزائر فى التأهل بدلا من الفريق الأبيض.

وأقيمت قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، أمس، الجمعة، في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “ كاف” بالقاهرة.

وجاءت نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا كالتالي:

الأهلي - صن داونز

مولودية الجزائر - الوداد

شباب بلوزداد - الترجي

كايزر تشيفيز - سيمبت

أبرز أرقام وألقاب الفرق المشاركة في دوري أبطال أفريقيا:

- سيمبا (تنزانيا) - بلغ نصف النهائي عام 1974

- الأهلي (مصر) - صاحب الرقم القياسي في التتويج تسع مرات وحامل اللقب

- ماميلودي صنداونز (جنوب أفريقيا) - البطل عام 2016

- شباب بلوزداد (الجزائر) - الظهور الأول في دور الثمانية

- الوداد (المغرب) - البطل مرتين ، آخر مرة في 2017

- كايزر تشيفز (جنوب أفريقيا) - الظهور الأول في ربع النهائي

- الترجي (تونس) - البطل أربع مرات آخرها في 2018-2019

- مولودية الجزائر (الجزائر) - البطل 1976

