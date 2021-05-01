صحة الوادي الجديد: 45 إصابة جديدة ووفاة حالة واحدة بفيروس كورونا خلال أسبوع

أعلنت لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا بمديرية الشؤن الصحية بمحافظة الوادي الجديد، المشكلة بقرار اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم، اليوم السبت، عن رصد ٤٥ حالة إصابة إيجابية بفيروس كورونا خلال الاسبوع المنقضى ليصل العدد الإجمالي للمصابين ٦٧٤حالة إيجابية منذ يناير الماضي تعافي منهم ٤٤٢ حالة، كما أعلنت اللجنة عن وفاة حالة واحدة بالفيروس، ليصل إجمالي عدد الوفيات منذ بداية شهر يناير ٥٥حالة وفاة.

وأعلنت، المحافظة في بيان صحفي لها، اليوم السبت، عن سرعة التسجيل لتلقي لقاح فيروس كورونا بمراكز تلقي اللقاح بالمراكز، بالإضافة إلى سرعة التوجه لأقرب مستشفى في حالة ظهور أي أعراض إصابة بالفيروس والحرص في التعامل مع المخالطين والالتزام بإجراءات العزل المنزلى.

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وحذرت المحافظة، من إقامة الأفراح وسرادقات العزاء بالقاعات المغلقة، حيث سيتم التعامل الحاسم مع المخالفين وفقًا للإجراءات القانونية، كما شددت على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة بالأماكن العامة والمغلقة، حيث يتم تطبيق الغرامات المالية الفورية والعقوبات، التي نص عليها القانون بهذا الشأن والتي تصل للإحالة للنيابة.

وناشد محافظ الوادي الجديد، المواطنين تحمل المسئولية المجتمعية ومساندة جهود المحافظة وعدم الضغط على المنظومة الصحية، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، مؤكدا على استكمال إجراءات التعقيم والتطهير بالمصالح الحكومية، وأماكن تقديم الخدمات بكافة المراكز.

من جانب اخر قام المكتب الاقليمي لحماية المستهلك بالتعاون مع مديرية التموين والطب البيطري بالوادي الجديد بحملة مرور علي عدد من المحال التجارية والأسواق للتأكد من توافر السلع وصلاحيتها وتناسب أسعارها، وتم ضبط عدد من المخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ياتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية استعدادا لموسم الأعياد وشم النسيم النسيم، وإحكام الرقابة علي الأسواق والمخابز والمحال التجارية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .