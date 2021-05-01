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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: لا حل للأزمة اليمنية بدون السعودية

الخارجية الأمريكية:
الخارجية الأمريكية: لا حل للأزمة اليمنية بدون السعودية

أكدت الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، أنه لا يوجد حل للأزمة اليمنية من دون دعم السعودية.

 

وقال "سامويل وربيرج"، المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، لقناة "العربية"، إن واشنطن تدعم جهود الأمم المتحدة لحل الأزمة اليمنية.

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وأضاف أن "أولوياتنا في اليمن تقديم المساعدات والتوصل لحل سياسي"، مشيرا إلى أنه "يجب أن يتوقف الحوثي عن الهجمات ضد المدنيين في اليمن والسعودية".

 

والتقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينج.

 

وبحث اللقاء مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، واستعراض الجهود المشتركة المبذولة بشأن الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

 

وتكثف الولايات المتحدة من مساعيها لحلحلة الأزمة اليمنية؛ حيث توجه الخميس المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيموثي ليندركينج، إلى السعودية وعمان.

 

وأعلنت السعودية مؤخرا، عن مبادرة للسلام في اليمن تضمنت وقفا شاملا لإطلاق النار وتخفيف قيود شحنات الوقود المتجهة إلى ميناء الحديدة وفتح مطار صنعاء بإشراف من التحالف والأمم المتحدة واستئناف العملية السياسية.

أمريكا اليمن السعودية الخارجية الأمريكية واشنطن

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