أجويرو يقود مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة كريستال بالاس، اليوم السبت على ملعب سيلهرست بارك، ضمن منافسات الجولة رقم 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيتأكد استعادة مانشستر سيتي للقب قبل 4 مباريات على نهاية الموسم،حال فوزه على كريستال بالاس اليوم، وخسارة مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني أمام ليفربول غدًا الأحد.

وحال فوزه في ستاد سلهيرست بارك اليوم السبت، سيحقق السيتي انتصاره الـ 25 هذا الموسم ويرفع رصيده إلى 80 نقطة مقابل 67 نقطة لجاره يونايتد.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

إديرسون- ميندي- أكي- لابورت- كانسيلو- سترلينج- فيرناندينيو- رودريجو- توريس- أجويرو- جيسوس.



وسيكون هذا هو لقبه الخامس في الدوري الممتاز في 10 مواسم، والثالث في 5 سنوات، منذ قدوم جوارديولا، بأساليبه المميزة في كرة القدم إلى ستاد الاتحاد.



وحتى بمقاييس جوارديولا نفسه فإن التتويج سيختتم أسبوعا مميزا للمدرب الإسباني الذي أحرز لقبه الرابع على التوالي في كأس رابطة الأندية الإنجليزية الأحد الماضي، ثم قدم أداء ممتازا في الشوط الثاني ليهزم باريس سان جيرمان 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء.

وبفضل هذا الأداء في باريس، أصبح السيتي على مشارف التأهل لنهائي دوري الأبطال لأول مرة في تاريخه، وبات جوارديولا قريبًا من اللقب الأوروبي.

وفي حين، تنتظر السيتي مواجهة كبيرة في الإياب الأسبوع المقبل، فإن تركيز جوارديولا الآن سيكون على حسم "اللقب الأكثر أهمية" مثلما وصفه بعد التتويج بالكأس في بداية الأسبوع الحالي.