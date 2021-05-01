كسور باليدين.. إصابة ضابطين من الحماية المدنية خلال عمليات إطفاء حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، عن إصابة ضابطين من قوات الحماية المدنية خلال عمليات اطفاء حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية.

وتبين من التحريات، أنه اثناء عمليات اخماد الحريق أصيب كل من المقدم احمد عيسى والنقيب مدحت ابو الليل ضابطا الحماية المدنية بالجيزة حيث أصيب كل منهم بكسر باليد عقب انزلاقهما نتيجة كميات المياه الكبيرة في موقع الحريق.

كان صرح مصدر أمنى أن قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة انتقلت إلى كنيسة مارى مينا والملاك سوريال فور تلقيها بلاغ بتصاعد أدخنة من نوافذ الكنيسة.

وأضاف أنه تبلغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين كنيسة "مارى مينا والملاك سوريال" بتصاعد الأدخنة .

وتبين من الفحص أن الكنيسة المشار إليها خالية من أى مترددين سوى بعض العاملين بها وأن المبنى مكون من أربع طوابق وحدوث إشتعال بالطابقين الثالث والرابع .

وأوضح أن سبب الحريق حدوث خلل فى التوصيلات الكهربائية بالسقف المعلق بالدور الثالث ، مما أدى إلى إندلاع الحريق وإمتداده للدور الرابع، تمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع إمتداده ولم تقع أية وفيات وحدوث بعض الإختناقات بين العاملين المتواجدين بالكنيسة أثناء نشوب الحريق.. وقد تم تقديم الإسعافات اللازمة لهم ونقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

قال أحد شهود العيان من اهالي منطقة العمرانية أن الحريق شب في ثوان معدودة وبشكل ضخم ومخيف، ما سبب حالة من الخوف بين الاهالي والمنازل القريبة من المبنى.

فيما ذكر شاهد عيان اخر ان رجال الحماية المدنية فور وصولهم تأكدوا من عدم وجود أحد داخل الكنيسة لعدم حدوث اصابات او وفيات حيث لم تحدث سوى بعض الاصابات بحالات اختناق بين العاملين داخل الكنيسة وتم اسعافهم ونقلهم الي المستشفى لتلقي العلاج.

واستكمل الشاهد قائلا ان قوات الحماية المدنية بدات سريعا اجراء عمليات الإطفاء، لانتشار النيران بسركة كبيرة وخروجها من النوافذ بشكل مرعب حيث استعانت القوات السلالم الهيدروليكية واستخدمها رجال الاطفاء في الصعود امام النوافذ التي تخرج منها النيران وتوجيه خراطيم المياه بشكل مباشر لها واستغرق الامر وقتا طويلا حتى تم السيطرة على الحريق بالكامل.

وأكد الشاهد ان القوات منعت بعض الاشخاص ممن حاولوا المساعدة في عمليات الاطفاء من داخل المبنى حرصا على حياتهم.