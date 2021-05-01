فيديو جراف.. تفاصيل حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية

أظهرت لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي حريقا في كنيسة مارمينا بالعمرانية في الجيزة ما أثار الرعب والهلع بين سكان المنطقة وارتفعت ألسنة اللهب والتهمت طابقين كاملين من المبنى وتصاعدت الأدخنة.

وأمرت النيابة بندب الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وبيان سبب الحريق ونقطة بدايته ونهايته وحصر الخسائر التي تسبت فيها النيران،

وطلبت النيابة استدعاء عدد من خادمي الكنيسة لسماع أقوالهم حول الواقعة وكيفية نشوب الحريق.

حريق في كنيسة مارمينا بالعمرانية

وقال مصدر أمنى أن قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة انتقلت إلى كنيسة مارى مينا والملاك سوريال فور تلقيها بلاغا بتصاعد أدخنة من نوافذ الكنيسة.

ولمزيد من التفاصيل حول التفاصيل الكاملة لحريق كنيسة مارمينا بالعمرانية شاهد الفيديو جراف التالي: