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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حزين لعدم الحضور.. البدري يشكر إدارة الأهلي علي دعوته ويهنئ الخطيب والجماهير بحدث الإستاد التاريخي

حسام البدري
حسام البدري

وجه الكابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الاول لكرة القدم خالص اعتزازه وشكره إلي مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب علي دعوته الكريمة لحضور حفل مراسم وضع حجر أساس تدشين إستاد النادي بالشيخ زايد.


وهنأ البدري مجلس الإدارة وأعضاء النادي وجماهيره الغفيرة بمناسبة هذا الحدث التاريخي والخطوة الغير مسبوقه بالنسبة للنادي ببدء إجراءات بناء الاستاد ، موضحا أن هذا عمل عظيم  يحسب لمجلس الإدارة الحالي بتحقيق هذا الحلم الغالي علي كل محبي القلعة الحمراء.

وأكد البدري، على تقديره الشخصي لرئيس النادي الكابتن محمود الخطيب وباقية الأعضاء علي هذه اللفته الطيبة بدعوته كواحد من أبناء هذا الكيان الذي قضي فيه طيله عمره ناشئا ولاعبا ومدربا في جميع قطاعاته ومديرًا فنيا للفريق الأول.

وأضاف أنه  كان يتمني الحضور والمشاركة  في هذا الحدث لولا ظروف إصابته بفيروس كورونا والتي منعته من الحضور وتلبيه دعوة ناديه التي تلقاها من خلال الأستاذ جمال جبر مدير المركز الاعلامي بالنادي.

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