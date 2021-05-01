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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رسميًا.. تدشين الجيل الحادي عشر من هوندا سيفيك |صور

صدى البلد

أعلنت شركة هوندا لصناعة السيارات اليابانية رسميا عن تدشين الجيل الحادي عشر من طرازها الاشهر عالميا هوندا سيفيك Civic ، بملامح وتقنيات جديدة ، ضمن فئة السيارات السيدان.

 

وقالت شركة هوندا فى بيان لها إن السيارة سيفيك موديل 2022 ، تأتي بخطوط انسيابية ولغة تصميم جديدة "رشيقة وخفيفة"، حيث تم إزاحة قاعدة الزجاج الأمامي للوراء قليلاً، مما سمح بظهور غطاء المحرك أطول بعض الشيء ليعطي انطباعا بالكلاسيكية.

 

كما تميزت بـ بروز حواف المؤخرة في موضع الجناح الخلفي لتمنح السيارة هوندا سيفيك طابعًا رياضيًا إلى جانب تعزيز ديناميكية الهواء ، و بنية أكثر صلابة وفي نفس الوقت أخف وزنًا ، وتوفرها في 8 ألوان خارجية منهم 3 درجات جديدة من الرمادي والأزرق .

ويظهر الشكل الخارجى للسيارة سيفيك موديل 2022 من خلال خط بارز على جانبي السيارة يمتد للخلف حتى يتصل بأطراف المصابيح الخلفية الواسعة ذات تقنية إضاءة LED ، و تتضمن شاشة رقمية بالكامل للعدادات مقاس 10.2 بوصة، إلى جانب شاشة لمس مقاس 7 بوصة للترفيه والمعلومات.

 

للمرة الأولى في العالم تقدم سيفيك 2022 وسادة هوائية مصممة لتقليل إصابات المخ من خلال تحكم أفضل في حركة الرأس خلال حالات معينة من الاصطدامات ،  وتقوم وسادة الهواء الجانبية  بحمل الرأس في حالة وقوع حادث، فيما تُفتح وسادة الراكب الأمامي على شكل كتاب وتعمل بشكل مشابه للأخرى.

بمنظومة سلامة تحمل اسم Honda Sensing تتضمن مجموعة من التقنيات والأنظمة، والتي تم تطويرها في سيفيك الجديدة خاصة مع استخدام كاميرا جديدة تقدم تغطي مجال رؤية أوسع مقارنة بالسابق، ولذلك تستطيع منظومة هوندا رصد وتحديد المشاة وراكبي الدراجات والسيارات المحيطة بشكل أفضل. كما تم تحسين محدد السرعة التكيفي ليتعامل باستجابة أسرع .

تنطلق السيارة بخيارين للمحرك كلاهما رباعي الاسطوانات؛ الأول سعته 2.0 لتر قادر على توليد قوة 158 حصان وعزم دوران 187 نيوتن متر، بينما الآخر سعته 1.5 لترًا ولكنه يتصل بشاحن تيربو بحيث يمكنه توليد قوة 180 حصان وعزم دوران 240 نيوتن متر ، وكلا المحركين يتصلان بناقل حركة CVT تم تحسين مكوناته لتكون أقل احتكاكًا وتعطي أداء أفضل.   

ومن المنتظر بدء إنتاج سيفيك 2022 السيدان في مصنع هوندا بكندا، تمهيدًا لطرحها خلال الصيف، فيما تلحق بها النسخة الهاتشباك بعد بضعة أشهر، والتي سيتم تصنيعها في مصنع إنديانا الخاص بالشركة.

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