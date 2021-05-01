اخصائى تغذية يوضح مخاطر عدم تناول وجبة السحور

قال الدكتور فادى ناجى ، اخصائى التغذية العلاجية ، إن كلمة ريجيم ليس معناها التخسيس ولكن معناها النظام، ولكن البعض يختلط عليه الأمر بأن الريجيم هو التخسيس، موضحا أن كل شخص له هدف من هذا النظام سواء للتثبيت أو التخسيس ولذلك لابد من وجود قواعد للتخسيس تجنبأ للإرهاق أو الأمراض .



وأضاف " ناجى "، خلال استضافته ببرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية mbc مصر، أن البعض يقع فى خطأ تناول وجبة الإفطار مرة واحدة وهناك أخطاء يقعوا فيها ومنها عدم تناول وجبة السحور ويعللون ذلك بتناولهم وجبة واحدة فى اليوم وهى وجبة الإفطار.



وأشار إلى أن عدم تناول وجبة السحور ينتج عنه إرهاق شديد للفرد وينتابه الجوع الشديد وينتج عنه تناول كميات كبيرة من الطعام خاصة مع عدم شربه للمياه أثناء تناوله وجبة الإفطار واستبدالها بـ العصائر التى تحتوى على سكريات والتى تحتوى على أقل تقدير 600 سعرة حرارية وينصح بتقسيم السعرات الحرارية لوجبات إفطار وسحور ووجبة ما بين الإفطار والسحور لاحتياج الجسم إلى فيتامينات وحديد .



