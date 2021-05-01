محافظ بني سويف: تسلم 37 ألف طن قمح وإيقاف أعمال التوريد غدا

بمناسبة عيد القيامة..

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام أعمال توريد واستلام القمح للموسم الحالي، مشيراً إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع.

وأشار "غنيم"، إلى وصول إجمالي الكميات الموردة إلى 36 ألفا و909 أطنان، لافتا إلى قرار وزارة التموين بإيقاف العمل بكافة مواقع الاستلام غدا، الأحد، بمناسبة أعياد الإخوة المسيحيين، على أن يستأنف العمل يوم الإثنين القادم، فيما تقرر أيضا إيقاف العمل بمواقع الاستلام أول وثاني أيام عيد الفطر ،على أن يتم استئناف أعمال التوريد صباح اليوم الثالث بعد إجراء عمليات التطهير لمواقع تسلم الأقماح المحلية.





جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ لتقرير قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين، حول سير العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي 2020/2021، للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين.

وأكد محافظ بني سويف أنه تم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة،رئيس قسم صيانة الحبوب، مديري التفتيش المالي والإداري والشؤون القانونية والمالية بالمحافظة، وهيئة سلامة الغذاء،والتي تتولى الإشراف ومتابعة عمليات استلام وتوريد القمح في بداية ونهاية موسم التوريد، والتنسيق مع أعضاء لجان الاستلام والتوريد بكل موقع تخزيني، وإعداد التقارير والبيانات اليومية اللازمة.

يُذكر أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر 123 ألفا و416 فداناً على مستوى المحافظة بإنتاجية متوقعة تصل إلى مليونين و221 ألفا و488 إردباً بما يعادل( 333 ألفا و556 طناً، فيما يبلغ إجمالي السعات التخزينية أكثر من 230 ألف طن تقريبا موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، وشون ترابية، بمستهدف توريد 200 ألف طن هذا الموسم،وذلك بجانب أكثر من 30 مركز تجميع بمراكز ومدن المحافظة.

كما تقرر أيضا إيقاف العمل بمواقع الاستلام في جميع أنحاء المحافظة منذ أول وثاني أيام عيد فطر المبارك ،على أن يتم استئناف أعمال التوريد صباح اليوم الثالث بعد إجراء عمليات التطهير لمواقع استلام الأقماح المحلية.