الفتوى والتشريع تغرم القوى العاملة ٢١ الف جنية لقطعها الأشجار

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام وزارة القوى العاملة بأداء مبلغ مقداره ٢١٠٠٠، واحد وعشرون ألف جنيه ، إلى الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، قيمة الأخشاب الناتجة عن قطع ثماني أشجار ملك الهيئة.

وقالت الجمعية، إن وزارة القوى العاملة قامت بقطع خمس شجرات فيكيس وشجرتين كافو وشجرة بوانسيانا ونخلة بريتشارديا، وقامت بالتصرف فى الأخشاب بمعرفتها، وقُدرت قيمة هذه الأشجار بمبلغ واحد وعشرين ألف جنيه، ولم يقم ثمة دليل على أن ذلك كان بالاتفاق مع الهيئة عارضة النزاع، ولم تنازع وزارة القوى العاملة في قيمة الأخشاب الناتجة عن قطع تلك الأشجار، وهو ما يوجب إلزامها بقيمة تلك الأخشاب.

وحاصل الوقائع- حسبما يتبين من الأوراق- أنه بتاريخ 13 مايو 2019 ورد إلى إدارة الشئون القانونية بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، كتاب الإدارة المركزية للتجميل بالهيئة ذاتها، بشأن قيام وزارة القوى العاملة (الديوان العام) بقطع ثماني شجرات ذات أعمار وأنواع مختلفة من على سطح الأرض والتصرف في الأخشاب بمعرفتها، وقد أفاد ذات الكتاب بأنه تم تحرير المحضر رقم (23840) جنح أول مدينة نصر المؤرخ 18 ابريل 2019 بشأن تلك الواقعة.

وأعدت تلك الإدارة مقايسة بإجمالي قيمة التلفيات الناتجة عن قيام ديوان عام وزارة القوى العاملة بقطع (خمس أشجار فيكيس عمر 15 سنة، شجرتين كافور عمر40:50 سنة، وعمر20:25 سنة، وشجرة بوانسيانا عمر 20:15 سنة، ونخلة بريتشارديا عمر خمس سنوات) قُدّرت بمبلغ واحد وعشرين ألف جنيه مصري، الأمر الذي دفع الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة إلى مخاطبة وزارة القوى العاملة بالكتاب رقم (1677) المؤرخ 23 مايو 2019 لسداد المبلغ المذكور، ولكن دون جدوى، لذا لجئت الهيئة الي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع لإبداء رأي ملزم والذي انتهي الي الزام الوزارة باداء المبلغ المذكور للهيئة .