بدء دورات بناء قدرات القيادات الأكاديمية بجامعة جنوب الوادي

بدأ مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة جنوب الوادي، اليوم السبت، أولى دوراته التدريبية بعنوان مبادرة "بناء قدرات القيادات الأكاديمية بجامعة جنوب الوادي" والتى تعقد في الفترة من 1 إلى 4 من مايو 2021.

و يحاضر في البرنامج الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعه، والدكتور عباس محمد منصور، رئيس الجامعة السابق، والدكتور أحمد عكاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور دويب حسين، عميد كلية الحقوق بقنا، والدكتور محسوب عبدالقادر، عميد كلية التربية بقنا، والدكتورة هدية محمد دندراوى، مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة جنوب الوادي.

أكد الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، أهمية البرنامج التدريبى، الذى يتناول مفهوم القيادة وأهميتها و أوجه الشبه والاختلاف بين الإدارة والقيادة، و سمات القائد، وأنماط القيادة، ومنزلقات القيادة، وأهمية وخصائص القيادة الأكاديمية الواعية، ومعايير اختيار القيادة الأكاديمية، والضوابط السلوكية للقيادة الأكاديمية، و التحديات التى تواجه القيادة الأكاديمية.

وقال الدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة السابق، إن البرنامج يتناول أيضا الهيكل التنظيمى بالجامعات المصرية، والصلاحيات والمسئوليات للقادة الأكاديميين و التحديات التى تواجه القيادة الجامعية والمهارات المطلوبة للقيادات الجامعية بما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية المستقبلية وقدرة القيادة الجامعية على الإدارة فى حالة عدم توافر الموارد المالية، ومهام المجالس الجامعية وتشكيل وآليات عمل مجالس التأديب ومهام الهيئة التدريسية ومهام المسئولين الإداريين بالجامعات.

وأشار الدكتور دويب حسين، عميد كلية الحقوق بقنا، إلى أن التدريب يتناول التشريعات القانونية بالجامعات، و التحديات التى تواجه الجامعات و آليات التعامل معها، والتنصيف الدولى للجامعات، والتوجهات الأكاديمية الحديثة للجامعات، ودور الجامعات في مكافحة الفساد، والاختصاصات المختلفة للقيادات الجامعية، فضلاً عن الحقوق والواجبات والمسؤليات الخاصه بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.



وقالت الدكتورة هدية محمد دندراوى، مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس و القيادات بجامعة جنوب الوادي، أن التدريب يتناول أيضا، مفهوم و أهمية و أنواع الاعتماد الأكاديمي، و معايير ومتطلبات الاعتماد الأكاديمية، وجهات الاعتماد الأكاديمى، وسبل تعزيز التمويل الذاتى للجامعات، و الجامعات الأهلية كمشروع قومى، و يحضر التدريب حوالى 18 متدربا من قيادات الجامعة.

اجتماع بجامعة جنوب الوادى

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