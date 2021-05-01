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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

في احتفالات أكتوبر..

وزير النقل يعلن موعد افتتاح أول مرحلتين من القطار الكهربائي ..صور

جولة وزير النقل اليوم
جولة وزير النقل اليوم

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير  وزير النقل اليوم، السبت، يرافقه رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق، أعمال تنفيذ القطار الكهربائي LRT ( السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان).

 

وبدأت الجولة بتفقد محطة عدلي منصور المركزية التبادلية الكبيرة التي ستضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا ليتم تبادل الخدمة بين خمسة وسائل نقل مختلفة، حيث تشمل محطة لمترو الخط الثالث (تم افتتاحها وتشغيلها) ومحطة للقطار الكهربائي الخفيف ( LRT) ومحطة للسكك الحديدية «القاهرة / السويس» ومحطة للسوبرجيت، إضافةً إلى الأتوبيس الترددي (عدلي منصور / السلام). 

 

ووجه الوزير بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لضمان سيولة الحركة المرورية في كافة الشوارع المحيطة بالمحطة ثم تفقد الوزير باقي محطات المشروع  والتي بلغت نسبة تنفيذها 83%، وكذلك أعمال تركيبات السكة بجسر المشروع والتي تشمل (البازلت –الفلنكات- القضبان) وتم الانتهاء من عدد من القطاعات وبلغت نسبة تنفيذها 32%. 

 

كما تفقد كباري المشروع حيث يشمل المشروع على عدد 4 كباري سيارات تم الانتهاء منها وهي كباري الهايكستب والمستقبل 1 والمستقبل 2 والشروق كما يشمل 7 كباري LRT (كباري مسار) بلغت نسبة تنفيذ 5 كباري منها وهي كباري الإسماعيلية والسويس وجنيفة والروبيكي 1 و2 بلغت.97.5% وجارٍ تنفيذ  كباري العاصمة 1والعاصمة 2 والتي أصبحت في مراحلها الأخيرة إضافة إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ أنفاق المشروع وعددها 3 أنفاق بنسبة 100% وهي نفق سيارات عند حدائق العاصمة ونفقينLRT هما نيو هليوبوليس وبدر)  كما بلغت نسبة التنفيذ الكلية للأعمال الإنشائية للمرحلتين الأولى والثانية (مدني - تشطيبات) 83%.

 

كما تابع الوزير، أعمال تنفيذ  المرحلة الثالثة من المشروع والتي تشمل محطات: (العاصمة الإدارية 3 - القيادة الاستراتيجية - المدينة الرياضية – المحطة المركزية التبادلية مع القطار  الكهربائي السريع)،


والتقى وزير النقل خلال جولته بالمهندسين والعمال والفنيين ونقل لهم تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد العمال وتحيات وتقدير واعتزازه بهم وبكل عامل على جهودهم المتميزة على طريق العمل والعطاء والإنجاز وتعزيز مسيرة التنمية والانتاج كركيزة أساسية في بناء حاضر ومستقبل وطننا العزيز مصر.


ووجه الوزير بضرورة العمل على مدار الساعة والالتزام التام بالخطة الزمنية للمشروع وأن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية خاصة مع أهمية المشروع الذي يعتبر شريان تنمية جديد للمجتمعات العمرانية الجديدة (العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة – بدر – المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة)  كما أن القطار الكهربائي الخفيف LRT سيتبادل  الخدمة مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور  ومع القطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين في المحطة المركزية ومع مونوريل العاصمة الإدارية في محطة مدينة الفنون والثقافة، وقد تم الإنتهاء من تصنيع عدد 4 قطارات من إجمالي 22 قطاراً بالصين حيث إنه من المخطط توريد أول قطارين وبدء أعمال التشغيل التجريبي في  أغسطس 2021 وتوريد 5 قطارات في سبتمبر 2021 و٥ قطارات  في أكتوبر 2021 ليتم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية في إحتفالات أكتوبر 2021.

 

تجدر الإشارة إلى  أن القطار الكهربائي  LRT  قد وجهت القيادة السياسة بمد مساره الى قلب مدينة العاشر من رمضان لخدمة المواطنين(الطلبة والعاملين  بالمنطقة الصناعية المقيمين بالعاشر من رمضان والاهالي ) ليصبح طول مسار القطار بالكامل 103.3كم بعدد 19  محطة بعد إضافة محطات العاشر من رمضان 2و3و4 ليصل الى قلب العاشر من رمضان  ليبدأ المسار  من محطة عدلى منصور ثم يمتد موازياً لطريق (القاهرة –الاسماعيلية) الصحراوى إلي مدينة بدر  ، ثم يتفرع شمالاً بعدها حتى قلب مدينة العاشر من رمضان وجنوباً إلى العاصمة الادارية الجديدة  ليمتد إلى المدينة الرياضية العالمية   ويتم تنفيذه على ثلاث مراحل الأولى من محطة عدلي منصور وحتي محطة العاصمة (1)  والثانية من بعد محطة العاصمة(1) حتي محطة العاصمة (2) "مدينة الفنون والثقافة" ) و الثالثة جنوباً  بعدد 4 محطات "3 علوية +1سطحية" (محطات العاصمة الإدارية 3 - القيادة الإستراتيجية - المدينة الرياضية – المحطة المركزية للتبادل مع القطار السريع). كما تم   توقيع عقد إدارة وتشغيل وصيانة القطار الكهربائيLRT  ( بين الهيئة القومية للأنفاق و شركة RATP DEV   حيث كان من الضروري تنفيذ هذا التعاقد أثناء فترة التنفيذ وتشطيب المحطات للتواجد الشركة وتلبية أي مطالب لها أثناء التنفيذ ومعايشة الأعمال لتكون جاهزة للتشغيل فور إنتهاء أعمال الإنشاء .


بعدها توجه الوزير لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع  قطاع مونوريل العاصمة الادارية الجديدة  الذي يبلغ طوله  56.5 كم ويشمل عدد 22 محطة حيث بلغت نسبة التنفيذ الإجمالية للمشروع 21 % و بلغت نسبة الاعمال المدنية٢٥%(تشمل التنفيذ والتوريدات والتصميم ) كما النسبة الكلية للاعمال الكهروميكانيكية ١٧.٦% وتم تصنيع القطار الاول واختباره بالكامل وجارى تصنيع القطار الثانى والثالث والرابع وبلغت نسبة الوحدات المتحركة ٢٥%.
 

وتابع الوزير خلال جولته بالمسار أعمال صب الخوازيق والأعمدة وتفقد كل قطاعات ومحطات المشروع واكد على أن منطقة يتم نهو الأعمال بها يتم إعادتها كما كانت وأفضل بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الاعمال للانتهاء من المشروع في الموعد المحدد خاصة مع الاهمية الكبيرة للمشروع الذي  سيربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقاً (القاهرة الجديدة - العاصمة الإدارية ) وسيساهم في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد.

 

ولفت إلى أن مشروع المونوريل سيدخل مصر لأول مرة وسيمثل نقلة وتحولا كبيرا في وسائل المواصلات، مشيرا إلى أن هذه النوعية من المواصلات تتسم بأنها وسائل نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدامها بدلاً من السيارات الخاصة.

 

جدير بالذكر أن قطاع مونوريل العاصمة الادارية يتم تنفيذه على مرحلتين على التوازى تمتد المرحلة الأولى من موقع الورشة بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى محطة  مسجد المشير بطول حوالى 45 كم ومخطط إفتتاحها فى نهاية مايو 2022 ‘  وتمتد المرحلة الثانية من محطة مسجد المشير حتى محطة الإستاد بطول حوالى  11.5كم ومخطط إفتتاحها فى فبراير 2023. 
 

يشار إلى أن قطاعي المشروع (العاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر) يتم تنفيذهما من خلال تحالف يضم شركات (الستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب) ويبلغ طولهما 98.5 كم بعدد 34 محطة وسيساهمان  في التنمية المستدامة شرق وغرب القاهرة لتحقيق رؤية مصر 2030 حيث أن منظومة النقل هي أحد شرايين التنمية العمرانية والإقتصادية.
 

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العاصمة الإدارية الجديدة العاشر من رمضان القطار الكهربائي السريع

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