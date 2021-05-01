الخطيب: الرئيس السيسي يدعم التنمية الرياضية.. والأهلي يعيش مرحلة تاريخية
وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مستهل كلمته التي ألقاها اليوم في الاحتفالية التاريخية بوضع حجر الأساس لـ«استاد النادي الأهلي»، وأكد على أنه لمس الدعم السريع من الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لدفع عجلة التنمية الرياضية.
وحرص «رئيس الأهلي» على الترحيب بجميع الحضور، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وكل قيادات الأهلي ورموزه ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقين، ولاعبي الأهلي على مر الأجيال، وممثلي قطاعات النادي الحالية.
وقال الكابتن الخطيب: «عندما كنا لاعبين، كان حلمنا أن يكون هناك استاد باسم النادي الأهلي، مرت العديد من السنوات على هذا الحلم، واليوم نحن أمام مرحلة مهمة وتاريخية للنادي الأهلي من خلال وضع حجر أساس استاد الأهلي».