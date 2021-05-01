الخطيب: الرئيس السيسي يدعم التنمية الرياضية.. والأهلي يعيش مرحلة تاريخية

وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في ‏مستهل كلمته التي ألقاها اليوم في الاحتفالية التاريخية بوضع حجر الأساس لـ«استاد النادي الأهلي»، ‏وأكد على أنه لمس الدعم السريع من الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لدفع عجلة التنمية ‏الرياضية.‏



وحرص «رئيس الأهلي» على الترحيب بجميع الحضور، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب ‏والرياضة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وكل ‏قيادات الأهلي ورموزه ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقين، ولاعبي الأهلي ‏على مر الأجيال، وممثلي قطاعات النادي الحالية.‏



وقال الكابتن الخطيب: «عندما كنا لاعبين، كان حلمنا أن يكون هناك استاد باسم النادي الأهلي، ‏مرت العديد من السنوات على هذا الحلم، واليوم نحن أمام مرحلة مهمة وتاريخية للنادي الأهلي ‏من خلال وضع حجر أساس استاد الأهلي».