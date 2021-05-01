الخطيب يكشف مراحل الحصول على موافقات إنشاء استاد الأهلي

استعرض محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلى، خلال كلمته التي ألقاها اليوم، أثناء احتفالية ‏وضع حجر أساس استاد النادي الأهلي بالشيخ زايد، جهود مجالس إدارة القلعة الحمراء السابقة والحالية، بداية من حلم الاستاد، وصولا إلى ‏مرحلة التنفيذ، واتخاذ خطوات فعلية على أرض الواقع، من خلال التواجد اليوم في الأرض ‏المخصصة للبناء ووضع حجر الأساس للاستاد الذي يعد حلم الملايين من عشاق ومحبي ‏النادي.‏

وقال الخطيب فس كلمته: «بداية أرض الشيخ زايد في 2005، وتحديدا بتاريخ 5ـ 8ـ 2005، ثم صدور قرار وزاري رقم 254 بتاريخ 31ـ12ـ2009، بنسبة بناء 5%، ‏تتضمن الصالات والاستاد والمباني الإدارية، وخدمات النادي وصرح رياضي كبير.. وحصلنا ‏على قرار وزاري بإسناد الاستاد بقرار وزاري عام 2009 ولكن كانت نسبة الارتفاع ‏المحددة للبناء 6 أمتار، بما يعني أننا لابد أن ننزل 30 مترا وهو أمر مكلف جدا».‏

وواصل الخطيب حديثه:« تم الاجتماع مع هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة العمليات، وشرحنا ‏لهم الأمر واستغرق الأمر شهورا، وسار العمل وفقا للقانون واللوائح، ووصلنا إلى أن تكون ‏نسبة الارتفاع 30 مترا، وهو ما أود أن أشكر عليه الدولة؛ لأنها حلت الكثير من المشاكل ‏والعقبات بهذا القرار».‏