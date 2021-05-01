الخطيب يكشف مراحل الحصول على موافقات إنشاء استاد الأهلي
استعرض محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلى، خلال كلمته التي ألقاها اليوم، أثناء احتفالية وضع حجر أساس استاد النادي الأهلي بالشيخ زايد، جهود مجالس إدارة القلعة الحمراء السابقة والحالية، بداية من حلم الاستاد، وصولا إلى مرحلة التنفيذ، واتخاذ خطوات فعلية على أرض الواقع، من خلال التواجد اليوم في الأرض المخصصة للبناء ووضع حجر الأساس للاستاد الذي يعد حلم الملايين من عشاق ومحبي النادي.
وقال الخطيب فس كلمته: «بداية أرض الشيخ زايد في 2005، وتحديدا بتاريخ 5ـ 8ـ 2005، ثم صدور قرار وزاري رقم 254 بتاريخ 31ـ12ـ2009، بنسبة بناء 5%، تتضمن الصالات والاستاد والمباني الإدارية، وخدمات النادي وصرح رياضي كبير.. وحصلنا على قرار وزاري بإسناد الاستاد بقرار وزاري عام 2009 ولكن كانت نسبة الارتفاع المحددة للبناء 6 أمتار، بما يعني أننا لابد أن ننزل 30 مترا وهو أمر مكلف جدا».
وواصل الخطيب حديثه:« تم الاجتماع مع هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة العمليات، وشرحنا لهم الأمر واستغرق الأمر شهورا، وسار العمل وفقا للقانون واللوائح، ووصلنا إلى أن تكون نسبة الارتفاع 30 مترا، وهو ما أود أن أشكر عليه الدولة؛ لأنها حلت الكثير من المشاكل والعقبات بهذا القرار».