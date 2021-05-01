الصحة : توفير 14 مليون جرعة من لقاح سبوتنك وجونسون

قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، خلال منتصف شهر مايو المقبل ستتسلم مصر نحو 2 مليون جرعة من لقاح سينوفاك تحت التصنيع، و500 ألف جرعة أخرى جاهزة للتطعيم، لافتًا إلى التعاقد على 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنك الروسي، و4 ملايين جرعة من لقاح جونسون آند جونسون، وسيتم توريدهم في الربع الأخير من العام الحالي.



وأكد مجاهد، في تصريحات لصدي البلد، إلى توافر ما يقرب من 2.5 مليون جرعة من لقاحات كورونا، واضاف ان منذ يومين استقبلت مصر نحو 900 ألف جرعة من لقاح سينوفارم.

واضاف، أنه سيتم استقبال نحو 1.7 مليون جرعة من لقاح أسترازينكا المتعاقد عليه مع التحالف الدولي «جافي» في 9 مايو المقبل، مضيفًا أن مصر ستتسلم نحو مليون جرعة أخرى في نفس الوقت من لقاح سينوفارم.

وأفاد مساعد الوزيرة، أن هناك إقبالا من جانب المواطنين للحصول على لقاح كورونا في مراكز التطعيم، موضحًا أن إجمالي المسجلين حتى الآن للحصول على لقاح كورونا يصل إلى 1.9 مليون مواطن، إضافة إلى أن إجمالي الحاصلين على اللقاح بلغ 750 ألف مواطن.

ولفت إلى افتتاح مركز تطعيم رئيسي بأرض المعارض في مدينة نصر، والذي سيتسع لتطعيم 10 آلاف مواطن بصفة يومية، وملحق به ساحة انتظار تستوعب نحو 500 مواطن، متابعا أنه خلال 48 ساعة سيبدأ التشغيل التجريبي للمركز بعد تجهيزه، فضلًا عن إقامة مركز آخر مماثل في محافظة الجيزة في القريب العاجل.

وأفاد بأن تلك المراكز الكبيرة ستتيح تطعيم ما يقرب من 5 إلى 6 ملايين شخص خلال الشهر الواحد، وذلك بالتزامن مع تدفقات اللقاحات خلال الفترة المقبلة.

أعلن الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان عن تعاقد وزارة الصحة والسكان على توريد 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك V .



وقال الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان لشؤن الإعلام إنه تم تحويل المبالغ المالية للجانب الروسى الخاصة بعملية توريد اللقاح، لافتا إلى أنه تم التعاقد على 4 ملايين جرعة من لقاح جونسون اند جونسون ستصل مصر الربع الأخير من العام الجارى.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أنه تم انشاء أضخم مجمع لتطعيمات لقاح كورونا فى أرض المعارض بطاقة عيادات 96 عيادة ثلاثية ومكان انتظار يسع 500 مواطن ممن يرغبون للحصول على اللقاح ويستوعب استقبال 10 آلاف مواطن للتطعيم يوميا.



وأشار إلى أنه، سيتوفر فى المركز 200 فرد من التمريض و200 فرد من الأطباء و200 فرد من مدخلي البيانات بالإضافة إلى عدد من الأطباء الذين يتابعون الحالات التى تم تطعيمها.

أضاف مجاهد، انه سيكون متوفرا بمركز تطعيمات ارض المعارض 20 فردا من فرق التوعية المجتمعية.