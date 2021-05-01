عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة : توفير 14 مليون جرعة من لقاح سبوتنك وجونسون

الدكتور خالد مجاهد
الدكتور خالد مجاهد

قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، خلال منتصف شهر مايو المقبل ستتسلم مصر نحو 2 مليون جرعة من لقاح سينوفاك تحت التصنيع، و500 ألف جرعة أخرى جاهزة للتطعيم، لافتًا إلى التعاقد على 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنك الروسي، و4 ملايين جرعة من لقاح جونسون آند جونسون، وسيتم توريدهم في الربع الأخير من العام الحالي.


وأكد مجاهد، في تصريحات لصدي البلد، إلى توافر ما يقرب من 2.5 مليون جرعة من لقاحات كورونا، واضاف ان منذ يومين استقبلت مصر نحو 900 ألف جرعة من لقاح سينوفارم.

واضاف، أنه سيتم استقبال نحو 1.7 مليون جرعة من لقاح أسترازينكا المتعاقد عليه مع التحالف الدولي «جافي» في 9 مايو المقبل، مضيفًا أن مصر ستتسلم نحو مليون جرعة أخرى في نفس الوقت من لقاح سينوفارم.

وأفاد مساعد الوزيرة، أن هناك إقبالا من جانب المواطنين للحصول على لقاح كورونا في مراكز التطعيم، موضحًا أن إجمالي المسجلين حتى الآن للحصول على لقاح كورونا يصل إلى 1.9 مليون مواطن، إضافة إلى أن إجمالي الحاصلين على اللقاح بلغ 750 ألف مواطن.

ولفت إلى افتتاح مركز تطعيم رئيسي بأرض المعارض في مدينة نصر، والذي سيتسع لتطعيم 10 آلاف مواطن بصفة يومية، وملحق به ساحة انتظار تستوعب نحو 500 مواطن، متابعا أنه خلال 48 ساعة سيبدأ التشغيل التجريبي للمركز بعد تجهيزه، فضلًا عن إقامة مركز آخر مماثل في محافظة الجيزة في القريب العاجل.

 

وأفاد بأن تلك المراكز الكبيرة ستتيح تطعيم ما يقرب من 5 إلى 6 ملايين شخص خلال الشهر الواحد، وذلك بالتزامن مع تدفقات اللقاحات خلال الفترة المقبلة.

أعلن الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان عن تعاقد وزارة الصحة والسكان على توريد 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك V .

وقال الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان لشؤن الإعلام  إنه تم تحويل المبالغ المالية للجانب الروسى الخاصة بعملية توريد اللقاح، لافتا إلى أنه تم التعاقد على 4 ملايين جرعة من لقاح جونسون اند جونسون ستصل مصر الربع الأخير من العام الجارى.
 

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أنه تم انشاء أضخم مجمع لتطعيمات لقاح كورونا فى أرض المعارض بطاقة عيادات 96 عيادة ثلاثية ومكان انتظار يسع 500 مواطن ممن يرغبون للحصول على اللقاح ويستوعب استقبال 10 آلاف مواطن للتطعيم يوميا.

وأشار إلى أنه، سيتوفر فى المركز 200 فرد من التمريض و200 فرد من الأطباء و200 فرد من مدخلي البيانات بالإضافة إلى عدد من الأطباء الذين يتابعون الحالات التى تم تطعيمها.

أضاف مجاهد، انه سيكون متوفرا بمركز تطعيمات ارض المعارض 20 فردا من فرق التوعية المجتمعية.

وزارة الصحة لقاح كورونا كورونا سبوتنيك V لقاح سينوفاك لقاح سينوفارم لقاح جونسون أند جونسون لقاح استرازينكا

موضوعات متعلقة

عمال مصر يهنئ 28 نقابة عمالية بعيدهم

هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية تصدر قرارا لتنظيم ممارسة التغذية الإكلينيكية

الصحة تكشف عن مشروبات تحمي من فيروس كورونا

الصحة: تسجيل 1021 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و61 وفاة

وفاة محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر

الصحة: لقاحات كورونا في مصر ذات مأمونية عالية

مصر تبدأ تصنيع المواد الخام لـ«رمديسيفير» ليصل سعره إلى 470 جنيها

حدث ليلا.. حادث انهيار جسر في إسرائيل.. ارتفاع عدد القتلى إلى 44 والمصابين إلى 103.. عقب شائعة وفاته.. أبرز الوعكات الصحية التي تعرض لها حسن شحاتة.. الصحة تعلن الحرب على شائعات السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات..الأهلي يحتفل بـ وضع حجر أساس النادي

وزير الرياضة: وضع حجر أساس إستاد الأهلي إنجاز كبير

الخطيب يكشف مراحل الحصول على موافقات إنشاء استاد الأهلي

الصحة : توفير 14 مليون جرعة من لقاح سبوتنك وجونسون

وزير النقل يعلن موعد افتتاح أول مرحلتين من القطار الكهربائي ..صور

الخطيب: الرئيس السيسي يدعم التنمية الرياضية.. والأهلي يعيش مرحلة تاريخية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إصابتها بفيروس كورونا.. تعرف على تطورات حالة المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد

خروج قطار "المنصورة - دمياط" عن القضبان بكفر سعد دون خسائر في الأرواح

الست بتنزل هنا علشان تحمل.. حكاية حفرة الشيخ سلطان بالأقصر ..صور وفيديو

الهند ابتدت كدا..عمرو أديب ينفعل من فيديو لـ تكدس مواطنين بـ الحسين

مصادر مقربة من الفريق أحمد شفيق تكشف حقيقة وفاته

قصف جوي مجهول يستهدف مدينة جدة السعودية

الصحة تكشف عن مشروبات تحمي من فيروس كورونا

الخطيب يوجه رسالة شكر لـ جماهير الأهلي ويكشف عن مصدر تمويل استاد النادي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة النقيب مصطفى خليل ضابط مباحث كرداسة عقب إصابته بأزمة قلبية

شاهد ما فعلته صبغة الشعر بوجه شاب تجاهل اختبار الحساسية

بالمصحف في القلب والصليب على الصدر.. الجمعة العظيمة تجمع المسلمين والمسيحيين في الصيام |صور

بفستان الزفاف.. شاهد عروس تقفز في الوحل لتوليد بقرة|صور

فيديو

فيديوجراف.. تعرضت للخيانة.. نيللي كريم تعترف بزواجها العرفي

فيديوجراف.. الأهلي وصن داونز وجها لوجه مجددًا .. من الأقوى ؟

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

فيديو جراف.. كُتع كُسح كُسل.. إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا

المزيد

ساحة رأي

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

د. أيمن هاني يكتب: «شم النسيم».. الممنوع والمسموح

رمضان البيه يكتب: ولكل أجل كتاب

د.. محمد مبروك يكتب: دراما رمضان والواقع (1)

د.فتحي حسين يكتب: الرهان علي وعي المواطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «2-2»

د. أحمد علي سليمان

العَشر الأواخر.. خير الخير

كريمة أبو العينين

الفن زمان والآن

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

اﻟﻤﺰﻳﺪ