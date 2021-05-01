برلماني: عمال مصر هم السند والقوة للدولة في معركة البناء والتعمير

هنأ النائب سامي فتحي سوس، عضو مجلس النواب ، والقيادي بحزب مستقبل وطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي وعمال مصر بمناسبة عيدهم الوطني، مقدمًا كل التحية لعمال مصر لما يقدموه من دور بارز وفعال في دفع عجلة التنمية للبلاد.



وأضاف سوس، في بيان له اليوم، أن العمال هم أساس مسيرة البناء والداعم الرئيسي نحو التقدم والرخاء ، فضلا عن أن عمال مصر هم السند والقوة الضاربة للدولة المصرية في معركة البناء والتعمير، مشددا علي أنهم على مر التاريخ يتحملون الكثير من المشاق والصعاب من أجل رفعة الدولة وتعظيم الموارد وزيادة الإنتاج.



وأكد عضو مجلس النواب ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على دعم العمال منذ تولية حكم البلاد، بشأن الأجور والعلاوات والمعاشات، مقدرا الدور الوطنى الذين يقومون به، والاستمرار فى العطاء والعمل بجد واجتهاد وإخلاص، من أجل تنمية الوطن، فضلا عن اهتمامه بالعمالة غير المنتظمة وصرف دعم مادي لهم.