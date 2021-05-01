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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اللي بني مصر كان أهلاوي.. محمد كامل يحتفل باستاد الأهلي الجديد

صدى البلد

أعرب محمد كامل رئيس شركة استادات السابق عن سعادته البالغة بـ وضع حجر أساس استاد الأهلي اليوم.

 

وكتب محمد كامل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” :" اللي بني مصر كان ف الاصل اهلاوي "

 

حرص سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، وبيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، ومحمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ووليد سليمان، وسعد سمير وأيمن أشرف، على التواجد بمقر احتفالية وضع حجر أساس استاد الأهلي الجديد بفرع النادي بالشيخ زايد.

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وجاء حضور عبدالحفيظ، ورباعي الفريق، نيابة عن فريق الكرة في الاحتفالية التاريخية التي تشهد وضع حجر أساس الاستاد الجديد.


وشهد فرع النادي بالشيخ زايد العديد من التجهيزات والاستعدادات قبل انطلاق احتفالية وضع حجر أساس استاد النادي الأهلي، وذلك بحضور مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، ووزيري الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة. 

يستعد فرع الأهلي بالشيخ زايد لاستقبال هذا الحدث التاريخي، حيث قامت الإدارة التنفيذية للنادي بإعداد خيمة عملاقة، وسط إجراءات تنظيمية واحترازية مميزة قبل بدء احتفالية الإعلان عن وضع حجر أساس استاد النادي الأهلي.


يذكر أن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، أعلن عقب اجتماعه الذي جرى الأحد الماضي عن الحصول على الموافقات النهائية لإنشاء «استاد النادي الأهلي»، وحدد اليوم  السبت موعدًا لوضع حجر الأساس.


وحرص مجلس إدارة النادي الأهلي على توجيه برقية شكر وامتنان لفخامة رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعمه الدائم للحركة الرياضية بكل مؤسساتها، ومن بينها النادي الأهلي، الذي يجدد العهد على دعم الدولة ومؤسساتها، والاستمرار في تأدية رسالته، وبذل أقصى جهد لتحقيق كل الأهداف الوطنية، بالمزيد من التفوق الرياضي ورعاية النشء والتمثيل المشرف للبلاد في المحافل الدولية.

 

الخطيب موسيمانى الأهلى محمد الشناوي سيد عبدالحفيظ بيتسو موسيماني الشباب والرياضة

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