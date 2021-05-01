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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرو أديب يعلق على اداء ياسمين رئيس في ملوك الجدعنة

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

علّق الإعلامي عمرو أديب على الأداء الاستثنائي الذي قدمته النجمة ياسمين رئيس في مسلسل ملوك الجدعنة، قائلا إنه "السهل الممتنع" حيث اعتبر النجمة من أقوى الوجوه التي لفتت النظر بقوة خلال السباق الرمضاني.

 

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وقال أديب خلال برنامج الحكاية مع عمرو أديب والذي يُعرض على احد المنصات الإلكترونية: "أداء ياسمين رئيس به كل الحالات المختلفة، البنت الشقية العاشقة المنكسرة والمظلومة، كل حلقة لديها امتحان في التمثيل وتستمر دائمًا في النجاح".

 

وأكد عمرو أديب أن ذلك ليس غريبًا على ياسمين رئيس، فمنذ ظهورها وهي تقدم أداءً قويًا حتى في بداياتها بالأدوار الصغيرة.

 

مسلسل ملوك الجدعنة

وتدور أحداث مسلسل «ملوك الجدعنة» حول شخصين يواجهان العديد من المصاعب، ويتربص بهما شخص بمثابة العدو لهما، فيدخلان معه في صراع.

 

المسلسل بطولة الفنان عمرو سعد، مصطفي شعبان،  دلال عبدالعزيز، الفنان الراحل يوسف شعبان، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، مع ظهور خاص للفنان حسن الرداد، والعمل تأليف عبير سليمان، إخراج أحمد خالد موسى

عمرو أديب ياسمين رئيس الفنانة ياسمين رئيس مسلسل ملوك الجدعنة ملوك الجدعنة مسلسل

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