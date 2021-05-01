وزير الإسكان: مشروع إستاد الأهلي جزء مهم من رؤية الدولة للتطوير والتعمير

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه يؤمن بالرياضة وأهميتها الكبيرة للمجتمع؛ لأنها تهتم بالشباب في المقام الأول، مقدماً التهنئة لجماهير النادي على وضع حجر الأساس لإنشاء استاد الأهلي.

وأضاف «الجزار» في كلمته أثناء المؤتمر الصحفي لوضع حجر الأساس لاستاد النادي الأهلي، أن الدولة المصرية منذ عام 2014 عندما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي منصبه تسعى إلى مضاعفة الجزء المعمور من الأراضي المصرية، وكان هناك مخطط للتطوير، وأن يعيش الشعب المصري على 12 أو 14 % من مساحة الدولة، وبالفعل تعمل الحكومة على ذلك بشكل جدي، وأن تصل المساحة أيضاً إلى 14.5 %.



وأشار الجزار إلى أن بناء استاد الأهلي يعد جزءاً من هذه الرؤية، التي تُرجمت على أرض الواقع في هذا المشروع، مؤكداً أن النوادي والأنشطة الرياضية تشكل أهمية كبيرة للمجتمع المصري، كما أنها نوع من العمران الذي تهتم به الدولة وتسعى له بقوة.

وطلب وزير الإسكان من الحضور أن يلقوا نظرة على الأرض حالياً وهي صحراء، وأن ينظروا لها بعد عدة سنوات عندما يكتمل بناء استاد النادي الأهلي؛ لكي يروا بأنفسهم الفارق الكبير بين الفناء والعمران، مؤكداً أن وزارة الإسكان تعمل بقوة على زيادة رقعة المجتمعات العمرانية، وتدعو الأهلي لكي يكون جزءاً من هذه الرؤية، وأن تكون له فروع في جميع ربوع مصر، مؤكداً أن استاد النادي الأهلي سيكون إضافة كبيرة لمدينة الشيخ زايد، وأبدى أمنيته في أن يسرع النادي الأهلي في إتمام عملية البناء.