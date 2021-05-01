وزير الرياضة: وضع حجر أساس إستاد الأهلي إنجاز كبير

هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على وضع حجر الأساس لاستاد النادي الأهلي بالشيخ زايد.



وأشاد “صبحي”، في مؤتمر صحفي، بجهود مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، والفكر المميز الذي يتمتع به، مؤكدًا دعم وزارة الشباب والرياضة وكافة الاتحادات الرياضية للنادي الأهلي.



وقال إن وضع حجر أساس النادي الأهلي، يوم مؤثر في الرياضة المصرية، حيث سينضم استاد رياضي جديد إلى قافلة المنشآت التي تخدم الرياضة المصرية.



ووجه وزير الشباب والرياضة، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه الكامل للتنمية الشبابية والرياضية، مشيرًا إلى أن هناك تعاونا كبيرا في هذا المجال مع وزارة الإسكان، ممثلة في الدكتور عاصم الجزار، ويوجد تعاون مستمر بين الوزارات وكافة مؤسسات الدولة لتدشين المزيد من المنشآت الرياضية، في إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة، كما وجه الشكر إلى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على دعمه الكامل للرياضة المصرية.