مستشفى سرطان الأقصر للعمال: انتهوا من إنشاء المستشفى فى 15 شهرا

هنأت إدارة مستشفي شفاء الاورمان لعلاج الاورام بالمجان بالأقصر عمال مصر بمناسبة عيد العمال ، واشادت المستشفي بالدور الكبير الذي قام به العمال خلال فترة العمل بالمستشفي وإنجاز مهمة إنشاء المستشفي فى 15 شهرا بدلا من 36 شهرا .

وقدمت المستشفى، التحية لكل عمال مصر على مجهودهم ومشاركتهم الفعالة فى بناء مصر الحديثة ، كما قدمت المستشفي باقة شكر للعاملين المشاركين في إنشاء المستشفي التى أصبحت صرحا ومنارة طبية في الصعيد.

وقال محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان ، مستشفى شفاء الأورمان هي أول وأكبر مستشفى مُتكامل لعلاج السرطان في صعيد مصر بالمجان تمامًا ، وتم تجهيزها بأحدث أجهزة التشخيص والعلاج على مستوى العالم في مجال الأورام السرطانية.

وأشار المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان، أن لعمال مصر دور كبير في سرعة العمل فى المستشفي حيث تم وضع حجر الأساس في 9 ديسمبر 2014، وتم افتتاح المرحلة الأولى للمستشفى في 27 مايو 2016، وذلك في إنجازٍ ضخم خلال 15 شهرًا بدلًا من 36 شهرًا ويرجع ذلك لتكاتف الجميع وفى مقدمتهم العمال الذين تحملوا الكثير لإنجاز هذه المهمة.

ويضيف فؤاد ، أن الفترة التى قضاها العمال فى عملية الإنشاء برغم صعوبتها إلا أنها فترة فارقة ورائعة وسترتبط بالاذهان ، لأنها كانت بمثابة تحدى لهم ومقدرتهم على إنجاز العمل فى فترة وجيزة وبجودة عالية وهو ما حدث بالفعل وهو ما يؤكد أن عمال مصر من أمهر وأفضل واخلص العمال فى العالم.

وكانت مستشفي شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، أقامت عددا من الفعاليات الدينية والفنية والترفيهية للعمال داخل موقع إنشاء المستشفي ، وذلك لدعمهم معنويا والتخفيف والترويح عندهم ، وشارك فى الفعاليات فنانين من الصعيد ومشاهير المنشدين فى مصر.

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