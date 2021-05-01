عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستشفى سرطان الأقصر للعمال: انتهوا من إنشاء المستشفى فى 15 شهرا

العمال اثناء إنشاء
العمال اثناء إنشاء مستشفي سرطان الأقصر

هنأت إدارة مستشفي شفاء الاورمان لعلاج الاورام بالمجان بالأقصر عمال مصر بمناسبة عيد العمال ، واشادت المستشفي بالدور الكبير الذي قام به العمال خلال فترة العمل بالمستشفي وإنجاز مهمة إنشاء المستشفي فى 15 شهرا بدلا من 36 شهرا .

١٠٠ مصحف هدية لمرضى سرطان الأقصر

الست بتنزل هنا علشان تحمل.. حكاية حفرة الشيخ سلطان بالأقصر ..صور وفيديو

وقدمت المستشفى، التحية لكل عمال مصر على مجهودهم ومشاركتهم الفعالة فى بناء مصر الحديثة ، كما قدمت المستشفي باقة شكر للعاملين المشاركين في إنشاء المستشفي التى أصبحت صرحا ومنارة طبية في الصعيد.

وقال محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان ، مستشفى شفاء الأورمان هي أول وأكبر مستشفى مُتكامل لعلاج السرطان في صعيد مصر بالمجان تمامًا ، وتم تجهيزها بأحدث أجهزة التشخيص والعلاج على مستوى العالم في مجال الأورام السرطانية.

وأشار المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان، أن لعمال مصر دور كبير في سرعة العمل فى المستشفي حيث تم وضع حجر الأساس في 9 ديسمبر 2014، وتم افتتاح المرحلة الأولى للمستشفى في 27 مايو 2016، وذلك في إنجازٍ ضخم خلال 15 شهرًا بدلًا من 36 شهرًا ويرجع ذلك لتكاتف الجميع وفى مقدمتهم العمال الذين تحملوا الكثير لإنجاز هذه المهمة.

ويضيف فؤاد ، أن الفترة التى قضاها العمال فى عملية الإنشاء برغم صعوبتها إلا أنها فترة فارقة ورائعة وسترتبط بالاذهان ، لأنها كانت بمثابة تحدى لهم ومقدرتهم على إنجاز العمل فى فترة وجيزة وبجودة عالية وهو ما حدث بالفعل وهو ما يؤكد أن عمال مصر من أمهر وأفضل واخلص العمال فى العالم.

وكانت مستشفي شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، أقامت عددا من الفعاليات الدينية والفنية والترفيهية للعمال داخل موقع إنشاء المستشفي ، وذلك لدعمهم معنويا والتخفيف والترويح عندهم ، وشارك فى الفعاليات فنانين من الصعيد ومشاهير المنشدين فى مصر.

IMG-20210501-WA0002
IMG-20210501-WA0002
IMG-20210501-WA0003
IMG-20210501-WA0003
IMG-20210501-WA0005
IMG-20210501-WA0005
IMG-20210501-WA0004
IMG-20210501-WA0004
مستشفى سرطان الاقصر عمال مصر شفاء الاورمان الصعيد عيد العمال

ترشيحاتنا

البرلمان العربي يؤكد على ضرورة مشاركة أهل القدس في الانتخابات الفلسطينية

مصادر حكومية تكشف مصير الشواطئ والحدائق والمنتزهات في عيد الفطر

خربت حياتي.. ضبط قاتل حماته بسكين في الشرقية

والد مروان محسن: انتظروا جزء ثانى من الإعلان.. وفين محمد شريف أمام الجونة؟

الله يرحمك يا شريك عمري.. الكلمات الأخيرة لزوجة طبيب الغلابة

محمد سراج: إستاد الأهلي سوف يستكمل حال رحيل مجلس الخطيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إصابتها بفيروس كورونا.. تعرف على تطورات حالة المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد

الست بتنزل هنا علشان تحمل.. حكاية حفرة الشيخ سلطان بالأقصر ..صور وفيديو

الهند ابتدت كدا..عمرو أديب ينفعل من فيديو لـ تكدس مواطنين بـ الحسين

خروج قطار "المنصورة - دمياط" عن القضبان بكفر سعد دون خسائر في الأرواح

مصادر مقربة من الفريق أحمد شفيق تكشف حقيقة وفاته

قصف جوي مجهول يستهدف مدينة جدة السعودية

الصحة تكشف عن مشروبات تحمي من فيروس كورونا

يضيعها كثيرون.. تجنب هذا الفعل في رمضان ليغفر الله كل ذنوبك ويمحوها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كحك العيد زي المحلات.. إليك أكثر من وصفة

وفاة النقيب مصطفى خليل ضابط مباحث كرداسة عقب إصابته بأزمة قلبية

شاهد ما فعلته صبغة الشعر بوجه شاب تجاهل اختبار الحساسية

بالمصحف في القلب والصليب على الصدر.. الجمعة العظيمة تجمع المسلمين والمسيحيين في الصيام |صور

فيديو

فيديوجراف.. تعرضت للخيانة.. نيللي كريم تعترف بزواجها العرفي

فيديوجراف.. الأهلي وصن داونز وجها لوجه مجددًا .. من الأقوى ؟

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

فيديو جراف.. كُتع كُسح كُسل.. إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا

المزيد

ساحة رأي

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

د. أيمن هاني يكتب: «شم النسيم».. الممنوع والمسموح

رمضان البيه يكتب: ولكل أجل كتاب

د.. محمد مبروك يكتب: دراما رمضان والواقع (1)

د.فتحي حسين يكتب: الرهان علي وعي المواطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «2-2»

د. أحمد علي سليمان

العَشر الأواخر.. خير الخير

كريمة أبو العينين

الفن زمان والآن

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

اﻟﻤﺰﻳﺪ