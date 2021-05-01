رئيس الطائفة الإنجيلية: الرئيس السيسي جهوده مُخلصة في إرساء دولة المواطنة وبنائها

قدم الدكتور القس إندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لتهنئته بعيد القيامة المجيد،وجهوده المُخلصة في إرساء دولة المواطنة وبنائها.



وقال الدكتور القس إندريه زكي - في كلمته خلال الاحتفال بعيد القيامة المجيد من مقر الكنيسة الإنجيلية في مصر الجديدة - إن جهود الدولة في تقنين أوضاع الكنائس مستمرة والتى بدأت في 2017؛ حيث تم تقنينُ أوضاعِ 322 كنيسة ومبنى خدمات، تابعة للطائفة الإنجيلية بكافة مذاهبها، كما قدم الشكر أيضا على صدور قانون إنشاء هيئة أوقاف للطائفة الإنجيلية، والتي عُقد أول اجتماع لها في أبريل الماضي. وهو ما يعكس إيمانه الراسخ بقيم المواطنة والعيش المشترك.



وتابع قائلا، إننا نرى مصر في عهد الرئيس السيسي وهي تخطو نحو المستقبل بخطى ثابتةٍ مستلهمةً تاريخ حضارتها العظيمة، وهو ما شهدناه في موكب المومياوات التاريخي، وما نشهده من تطورات سريعة في مجال البنية التحتية وتحسين جودة الطرق وهو ما ينعكس بالإيجاب على شتى مناحي الاقتصاد وفروعه، وتسعى الدولة بشتى الطرق الممكنة لتشكيل الوعي لدى المواطنين، من خلال القوى الناعمة الذكية والتي تركز على قضايا المجتمع، وتلقي الضوء على التضحيات العظيمة لرجال الجيش والشرطة في سبيل أمن الوطن وسلامته.



وأشار رئيس الطائفة الإنجيلية إلى انه يشكر الدولة أيضًا على اهتمامها بقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، والذي تناقشه الكنائس في هذه الفترة مع وزارة العدل، كما وجه التهنئة لكل المسلمين في مصر والعالم بمناسبة شهر رمضان الكريم واقتراب عيد الفطر المبارك، مصليًا أن يعيد الله هذه المناسبات المبهجة على بلادنا وشعبنا بكل الخير.



ونوه إلى أنه يقدم الاعتذار للمسئولين من وزراء وقيادات سياسية وبرلمانية وتنفيذية ودينية وشعبية، الذين أكدوا على المشاركة في الاحتفال بناءً على الدعوة التي تم توجيهها من رئاسة الطائفة الإنجيلية، ولقد اضطُررنا بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا أن نعقد هذا الاحتفال دون حضور شعب الكنيسة وضيوفنا الكرام، وهذا القرار الصعب اتخذناه في إطار الموقف العام الذي تتبناه رئاسة الطائفة منذ بدء الجائحة لسلامة الناس أولًا.



وقدم الدكتور القس إندريه زكي الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفضيلة الدكتور أحمد الطيب، الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وكافة الوزراء والمحافظين والقيادات التنفيذية والشعبية للتهنئة بعيد القيامة المجيد.



وتحدث الدكتور القس إندريه زكي في كلمته في احتفال "عيد القيامة" حول "الرجاء الذى هو أقوى من الموت"، وتناول الحديث الذى دار بين تلميذى عمواس، وظهور السيد المسيح لهم بعد قيامته المقدسة.

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