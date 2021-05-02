اقتصاد الإمارات|76 مليون درهم صافي أرباح بنك أم القيوين في الربع الأول

حقق بنك أم القيوين الوطني صافي ربح بلغ 76.49 مليون درهم في ثلاثة الأشهر الأولى من العام الحالي 2021 بحسب تقرير المراجعة و البيانات الصادرة من البنك عن الربع الأول من العام الحالي.



وبحسب تقرير صادر عن وكالة الأنباء الاماراتية الرسمية " وام"، فقد شهد صافي الربح ارتفاعاً بنسبة 5٪ مقارنة بأرباح الربع الأول من عام 2020 البالغة 72.82 مليون درهم، على الرغم من استمرار التحديات الاقتصادية بسبب تفشي جائحة " كوفيد 19 " .



وذكر التقرير أن نسبة التكلفة إلى الدخل بلغت 26٪ حتى مارس الماضي ، ما يعكس الكفاءة التشغيلية للبنك والأنظمة الفاعلة في إدارة التكاليف.



وبلغ إجمالي الأصول 13.68 مليار درهم، مع استقرار معدل الودائع إلى القروض والسلفيات بنسبة 110٪، وتحسن نسبة كفاية رأس المال لتصبح 43.48٪ في 31 مارس الماضي لتستمر أعلى بكثير عن الحد الأدنى المحدد من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وفقاً لإرشادات بازل III ، ما يوفر فرصاً للاستفادة وزيادة التوسع، كما أن هناك ثباتاً قوياً في نسبة الشق الأول من رأس المال /Tier 1/ حيث بلغت النسبة 42.36٪.



نسبة القروض والسلفيات بالجهاز المصرفي



ويبلغ رأس المال 1.848 مليار درهم وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 4.84 مليار درهم .. وحافظ البنك على حسب التقرير بثبات على مستوى عال من السيولة واستقرار في نسبة القروض والسلفيات إلى الموارد الثابتة بلغت 157٪ في نهاية مارس المنصرم ، مقابل الحد الأدنى المقرر من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والمقدر - 100٪.



وبلغت نسبة صافي التمويل الثابتة خلال الربع الأول من العام الحالي بحسب معايير بازل 113 ٪ مقارنة مع الحد الأدنى المحدد وهو 100٪ ما يمكن البنك من زيادة نطاق محطة القروض.